تكنولوجيا: وان بلس تستعد للكشف عن هاتف بسطوع 3000 nit في 24 من أكتوبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شاركت وان بلس إعلان تشويقي بالتعاون مع BOE لتؤكد من خلاله على خططها لعقد حدث في 24 من أكتوبر لكشف النقاب عن هاتف يتميز بشاشة بنسبة سطوع 3000 nit.

قدمت شركة وان بلس مؤخراً أول إصدارات الشركة من الهواتف القابلة للطي OnePlus Open، ومن جديد تستعد الشركة لعقد حدث للكشف عن هاتف بتقنية جديدة في الشاشة.

ولقد شاركت وان بلس الإعلان التشويقي بعبارة تؤكد على ثورة جديدة في تقنية الشاشة، على أن يتم الكشف عن التقنية الجديدة بالتعاون بين وان بلس وOppo إلى جانب BOE.

من جانب أخر أكدت التفاصيل التي نشرت عبر “Digital Chat Station” على أن الشاشة الجديدة المقرر الإعلان عنها ستأتي بنسبة سطوع إستثنائية تصل إلى 3000 nit، ودقة 1440 بيكسل، كما تقدم الشركة شاشة بدقة 1220 بيكسل ونسبة سطوع مذهلة، أيضاً من المقرر أن تدعم لوحات الشاشة الجديدة تعتيم 2160 Hz PWM.

ولقد قدمت وان بلس هاتف Open الذي يدعم نسبة سطوع 1400 nit ويمكن أن يصل في أقصى سطوع إلى 2800 nit.

يذكر أن وان بلس تعقد مؤتمرها للكشف عن لوحات الشاشة في نفس موعد مؤتمر كوالكوم للإعلان عن Snapdragon 8 Gen 3، لذا تشير التوقعات إلى أن الهاتف المرتقب OnePlus 12 الذي يأتي برقاقة كوالكوم الجديدة مع لوحات الشاشة من BOE.

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