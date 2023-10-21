تكنولوجيا: الآن ميزة تعدد الحسابات متاحة لجميع مستخدمي WhatsApp على منصة الأندوريد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يدعم تطبيق WhatsApp الآن جميع مستخدمي منصة الأندوريد في إنشاء اثنان من الحسابات المختلفة على نفس الجهاز.

قدم تطبيق الواتس اب في السابق ميزة التسجيل بنفس الحساب في التطبيق على عدد من الأجهزة، والآن يدعم التطبيق المستخدمين في إنشاء حسابات متعددة.

ولقد قدمت هذه الميزة على مدار السنوات الماضية في تطبيق Telegram، كما توفرت الميزة مؤخراً في الإصدار التجريبي من تطبيق الواتس اب.

أيضاً من خلال ميزة الحسابات المتعددة في تطبيق الواتس اب لن يحتاج المستخدم لإقتناء أكثر من جهاز لإنشاء حسابات متعددة في التطبيق.

ويمكن إنشاء حسابات متعددة في تطبيق الواتس اب من خلال الخطوات التالية:

بداية لإعداد حساب الواتس اب الحديد سيحتاج المستخدم إلى رقم هاتف أخر أو بطاقة SIM أو eSIM، حيث يمكن إنشاء الحساب حتى في حالة وجود بطاقة SIM في هاتف أخر، فقط يشترط إستلام رمز الآمان على رقم الإتصال الجديد لبدء تسجيل الدخول

عند إستلام رمز الحماية والتسجيل يمكن البدء بإعدادات تطبيق WhatsApp، ومن ثم النقر على السهم الذي يظهر إلى جانب اسم المستخدم، والنقر على إختيار “إضافة حساب”، ومنها يمكن للمستخدم إتباع تعليمات التسجيل الأخرى.

يذكر أن شركة Meta تؤكد على إمكانية ضبط إعدادات الخصوصية وإعدادات تلقي الإشعارات لكلا الحسابين بشكل منفصل.

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