شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تلسكوب جيمس ويب يرصد تيارًا على كوكب المشترى أقوى من إعصار بالفئة الخامسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من أن تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا (JWST) تم وصفه في البداية على أنه يمتلك القدرة على الكشف عن آفاق الكون الأبعد، فإن بعض الصور الأكثر دقة للمرصد هي في الواقع صور لنظامنا الشمسي، وبفضل خلية المرايا المطلية بالذهب ومعدات الأشعة تحت الحمراء، مثل كاميرا الأشعة تحت الحمراء القريبة (NIRCam)، أعلن العلماء أن صور التلسكوب تقدم بيانات جديدة حول كوكب اعتقدنا أننا نعرفه جيدًا، وهو كوكب المشتري.



صورة التلسكوب عن كوكب المشترى

ووفقًا لما ذكره موقع "space"، تمكنت الصور التي التقطها المرصد من إظهار أشياء جديدة تمامًا عن أقماره وغلافه الجوي وحلقاته، وحاليا أدرك فريق من الباحثين أن هناك تيارًا نفاثًا عالي السرعة على الكوكب يبلغ عرضه أكثر من 3000 ميل (4800 كيلومتر)، ويتحرك بسرعة حوالي 320 ميلاً في الساعة (515 كم في الساعة) أى أقوى من إعصار بالفئة الخامسة، وهذا شيء لم يسبق له مثيل من قبل.

وقال ريكاردو هويسو من جامعة إقليم الباسك في بلباو بإسبانيا والياحث الرئيسي لورقة تصف النتائج في بيان "لقد فاجأنا ذلك تماما".

ويشرح الفريق، "أن هذه المقارنة يمكن أن تساعدنا على فهم كيفية تغير سرعة الرياح على كوكب المشتري مع الارتفاع وتوليد ما يعرف باسم مقصات الرياح، والتي تشبه إلى حد ما تدرجات سرعة الرياح على مسافات قصيرة".