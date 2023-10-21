شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: X تستعد لطرح "نسختين" من الاشتراك المدفوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن إيلون ماسك، مالك X، أن منصة التواصل الاجتماعي ستقدم قريبًا مستويين جديدين لخدمة الاشتراك X Premium، المعروفة سابقًا باسم Twitter Blue، وكتب إيلون موسك على موقع X (تويتر سابقًا): "سيتم إطلاق مستويين جديدين من اشتراكات X Premium قريبًا، أحدهما أقل تكلفة مع جميع الميزات، ولكن لا يوجد نقص في الإعلانات، والآخر أكثر تكلفة، ولكن لا يحتوي على إعلانات".

وبحسب موقع TOI الهندى، فسيكون أحد هذه المستويات متاحًا بتكلفة أقل وسيتضمن جميع الميزات إلى جانب الإعلانات، وفقًا لمنشور Musk، وفي الوقت نفسه، سيتم تسعير المستوى الآخر أعلى، ولكنه سيوفر تجربة خالية من الإعلانات للمشتركين.

وفي الآونة الأخيرة، بدأت الشركة تشغيلًا تجريبيًا لخطة أساسية بقيمة دولار واحد سنويًا في نيوزيلندا والفلبين، وتعمل هذه الخطة على حماية الميزات الأساسية مثل النشر والإعجاب وإعادة النشر، والتي كانت مجانية لسنوات لجميع المستخدمين.

ووفقًا للشركة، تهدف هذه الخطوة إلى تقليل عدد الروبوتات على المنصة وليس المقصود منها أن تكون مصدرًا للربح، ولا توجد أية معلومات حول ما إذا كان سيتم توسيع خطة الدولار الواحد هذه إلى مناطق أخرى أو متى سيتم ذلك.

كما ذكرت بلومبرج في وقت سابق من هذا الأسبوع، التقت ليندا ياكارينو، الرئيس التنفيذي لشركة X، مع المقرضين لمناقشة هذه الخطة متعددة المستويات للاشتراك المميز، وسيتم تقسيم الخطة المميزة، التي تبلغ تكلفتها 7.99 دولارًا، إلى إصدارات أساسية وقياسية وPlus، وفقًا للمناقشات.

وسيتم تسعير هذه المستويات وفقًا لعدد الإعلانات التي يراها المستخدمون، وتأمل شركة التواصل الاجتماعي أن تجذب الخطة ثلاثية المستويات المستهلكين الذين قد لا يرغبون في دفع السعر الكامل مقابل الخدمة المتميزة.

X Premium، بسعر 7.99 دولارًا أمريكيًا، يقدم للمشتركين تصنيفات ذات أولوية في المحادثات والبحث، وبالتالي تكتسب المنشورات رؤية أكبر، وهناك عدد أقل من الإعلانات أيضًا.

وبالإضافة إلى ذلك، يتيح الاشتراك للمستخدمين كتابة منشور يصل إلى 25000 حرف وتحميل مقاطع فيديو بدقة 1080 بكسل، ويمكن للمشتركين أيضًا تعديل منشور ما يصل إلى خمس مرات خلال ساعة واحدة أو التراجع عنه.