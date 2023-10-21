تكنولوجيا: منصة Twitch تسمح للمستخدمين الآن بالبث بشكل متزامن على منصات متعددة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أدى إعلان Twitch الأخير في TwitchCon في لاس فيغاس إلى إثارة ضجة كبيرة. فستسمح منصة البث الآن لمستخدميها ببث المحتوى الخاص بهم على منصات أخرى بشكل متزامن.

وعلى الرغم من أن الشركة خففت سابقًا إرشاداتها بشأن البث المتبادل إلى منصات الوسائط الاجتماعية مثل TikTok وInstagram، إلا أن هذا يعد تغييرًا مهمًا يفتح الأبواب للبث عبر “أي خدمة“، ما لم يكن القائم بالبث ملتزمًا بعقد حصري مع Twitch.

تبدو هذه الخطوة غير بديهية بالنسبة لـ Twitch. قد يعتقد البعض أنه من خلال السماح للمستخدمين بالبث في مكان آخر، فإن Twitch تؤدي بشكل أساسي إلى تآكل قاعدة المشاهدين الخاصة بها. فلماذا إجراء مثل هذا التغيير الجذري؟

من المحتمل أن يكون الاحتفاظ بأفضل المواهب في مجال البث المباشر مخاطرة محسوبة. ففي الآونة الأخيرة، تخلت بعض الأسماء الكبيرة مثل Ludwig عن منصة Twitch لصالح منصات منافسة مثل YouTube.

ومن خلال السماح للمبدعين بمزيد من الحرية في البث المتزامن بدون قيود، يمكن أن تقوم Twitch بإنهاء هذا الخلاف، خاصة للمبدعين من المستوى المتوسط ​​الذين قد يفكرون في إجراء تبديل بسبب مخاوف تتعلق بالإيرادات.

ولكن هناك زاوية أخرى يجب أخذها في الاعتبار: فمن خلال السماح بخيارات بث أكثر مرونة، تعمل Twitch في الواقع على توسيع نطاق انتشارها.

يمكن للقائمين بالبث جذب الجماهير على منصات مختلفة وربما جذبهم مرة أخرى إلى Twitch. بالإضافة إلى ذلك، فإنه ينعكس بشكل جيد على رغبة الشركة في التكيف.

ففي الأشهر الماضية وحدها، قامت Twitch بتحديث سياساتها بشأن المضايقات خارج النظام الأساسي، كما قامت بتجربة التعلم الآلي للإشراف على الدردشة.

ومع ذلك، فإن السياسة الجديدة تأتي مع مجموعة من اللوائح الخاصة بها. حيث إن المبدأ التوجيهي الذي ينص على “عدم المساس بتجربة مستخدم Twitch” على الأنظمة الأساسية الأخرى غامض ويترك مجالًا للتفسير.

يبقى أن نرى كيف ستنفذ Twitch هذا وما هي العواقب التي تنتظر أولئك الذين يتجاوزون الخط.

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