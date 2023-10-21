تكنولوجيا: تويوتا تكشف عن سيارة الدفع الرباعي الكهربائية الأنيقة Land Cruiser Se

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت تويوتا أخيرًا عن سيارة Land Cruiser Se، وهي تعتبر أول سيارة كهربائية بالكامل في عائلة Land Cruiser.

ومع ذلك، هناك شيء مختلف تمامًا في هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات: فقد تم تصميمها مع أخذ المدينة في الاعتبار، بدلاً من التضاريس الوعرة؛ 180 كاملة من Land Cruiser الاصلية.

ومن المثير للاهتمام أن الشركة قررت الكشف عن سيارة Land Cruiser Se في ليلة الجمعة في الولايات المتحدة، وهو الوقت المخصص عمومًا للأخبار التي تفضل إخفاءها.

حتى الآن، هناك شيء واحد واضح: تهدف السيارة إلى إعادة تعريف معنى أن تكون سيارة دفع رباعي كهربائية. وعلى عكس سابقاتها التي تستهلك كميات كبيرة من الوقود، فإن Land Cruiser Se تركز على عزم الدوران السلس والكهربائي للبطارية والتجول في المدينة بدون ضوضاء.

يبدو أن التصميم الأحادي، الذي يوصف لتحسين الاستجابة، يمثل خروجًا عن التركيز القوي على الطرق الوعرة الذي يشتهربه اسم لاند كروزر. ومن المثير للاهتمام أن هذا التركيز على المدينة تم تأكيده بشكل أكبر من خلال مواصفات سيارات الدفع الرباعي.

يبلغ طول السيارة 202.0 بوصة، في حين يبلغ عرضها 78.0 بوصة، ويبلغ ارتفاعها 67.0 بوصة، وتعكس أبعادها أبعاد جراند هايلاندر.

وإذا نظرت إلى إطارات السيارة ذات الخلوص المنخفضة، فسوف تتخيل أنها تتعامل مع مطبات السرعة في ساحة انتظار السيارات في المركز التجاري بدلاً من التنقل عبر التضاريس الصخرية.

في حين أن تويوتا كانت هادئة حقًا فيما يتعلق بالتفاصيل، لا توجد معلومات عن أرقام المحركات أو الطاقة أو حجم البطارية. فمن الواضح أن Land Cruiser Se تضع نفسها كبديل حضري في مجال سيارات الدفع الرباعي الكهربائية.

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