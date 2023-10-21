تكنولوجيا: نوكيا ستستغني عن 14 ألف موظف بعد تراجع إيراداتها بنسبة 20%

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة نوكيا، الشركة الفنلندية التي تصنع معدات لشبكات الاتصالات، عن انخفاض مبيعاتها على أساس ربع سنوي بنسبة 20%.

وللتعويض عن هذا التأثير، ستقوم الشركة بتسريح 14000 موظف، وهو ما يزيد عن 15% من إجمالي القوى العاملة.

ووفقًا للرئيس التنفيذي، انخفضت مبيعات معدات 5G بنسبة 40% في أمريكا الشمالية، كما تجاوزت الأسواق الرئيسية الأخرى ذروة نموها.

وستسمح عمليات التسريح لنوكيا بتوفير 400 مليون يورو بحلول نهاية عام 2024، و300 مليون يورو أخرى في عام 2025، حسب تقديرات الشركة.

وتعد الولايات المتحدة واحدة من أكبر الأسواق لشركة نوكيا وشركة إريكسون المزودة للمعدات. وتتوقع الشركات تحسنًا موسميًا في الربع المقبل، لكن عدم اليقين العام سيستمر في عام 2024.

وفي مقابلة مع رويترز، قال بيكا لوندمارك، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة نوكيا، إن الشركة لا تزال تؤمن بالسوق على المدى المتوسط ​​إلى الطويل لكنه “ببساطة لا يعرف” متى ستتعافى.

وأشارت وكالة الأنباء إلى أنه كان من المفترض أن تكون شبكة الجيل الخامس ثورة في الأتمتة والاتصال، لكن الشركات بطيئة في تبني التكنولوجيا الجديدة للسيارات ذاتية القيادة والوظائف لمسافات طويلة في المجال الطبي والهندسة.

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