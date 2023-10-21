شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف احتفظ إيلون ماسك بلقب أغنى رجل رغم خسارته 16 مليار دولار فى يوم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظل إيلون ماسك أغنى شخص في العالم بثروة تقدر بـ 210 مليارات دولار، ولا يزال يتقدم بنحو 55 مليار دولار على ثاني أغنى شخص في القائمة، برنارد أرنو، رئيس شركة LVMH العملاقة للسلع الفاخرة.

وفقا لما ذكره موقع "business insider"، انخفض سعر سهم تسلا بنسبة 9٪ بعد أن أعلنت شركة تصنيع السيارات الكهربائية عن أرباح الربع الثالث التي جاءت أقل من توقعات وول ستريت، واستضاف الرئيس التنفيذي إيلون موسك مكالمة أرباح وصفها أحد محللي وول ستريت بأنها "كارثة صغيرة"، ونتيجة لذلك، شهد ماسك، الذي تمثل حصته البالغة 13% في شركة تسلا من ثروته الشخصية، تراجع ثروته بأكثر من 16 مليار دولار يوم.

وقد تفوق أرنو على ماسك في الماضي ليحصل على لقب أغنى شخص في العالم، واعتبارًا من إغلاق يوم الخميس، كانت ثروته تقدر بـ 155 مليار دولار، وفقًا لبلومبرج.

وخسر قطب السلع الفاخرة لفترة وجيزة لقب "ثاني أغنى شخص في العالم" لصالح جيف بيزوس هذا الأسبوع، لكنه عاد إلى المركز الثاني، ويأتي مؤسس أمازون بيزوس في المركز الثالث بثروة صافية قدرها 152 مليار دولار.

وعلى الرغم من انخفاض يوم الخميس، نمت ثروة ماسك بنحو 70 مليار دولار هذا العام، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى الارتفاع في أسهم تسلا مع تكدس المستثمرين في أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى.

جدير بالذكر أن شركة تسلا أعلنت يوم الأربعاء الماضى عن إيرادات للربع الثالث بلغت 23.35 مليار دولار، وهو ما خالف توقعات وول ستريت البالغة 24.06 مليار دولار.

وسجلت شركة صناعة السيارات أرباحًا معدلة للسهم قدرها 0.66 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يفتقد أيضًا التقدير المتفق عليه البالغ 0.74 دولارًا أمريكيًا.