تكنولوجيا: SpaceX تطلق 21 قمرًا صناعيًا ضمن سلسلة ستارلينك إلى المدار

القاهرة - سامية سيد - انطلق اليوم السبت صاروخ SpaceX Falcon 9 يحمل 21 قمرًا صناعيًا للإنترنت من نوع Starlink إلى المدار من قاعدة الإطلاق بكاليفورنيا.

وتم انطلاق صاروخ فالكون 9 من قاعدة فاندنبرج للمهمات الفضائية بكاليفورنيا، وقامت SpaceX ببث عملية الإطلاق عبر الإنترنت عبر حسابها على X (المعروف سابقًا باسم Twitter) كما بدأت التغطية قبل حوالي خمس دقائق من الإقلاع.

وعادت المرحلة الأولى من Falcon 9 إلى الأرض بأمان، وهبطت في البحر على متن السفينة بدون طيار Of Course I Still Love You بعد حوالي 8.5 دقيقة من الإطلاق ، وفقا لتقرير سبيس.

وستكون هذه هي الرحلة السادسة عشرة للمرحلة الأولى لهذا الصاروخ تحديدًا، وفقًا لوصف مهمة SpaceX ، وهذا رقم أقل من سجل إعادة الاستخدام الخاص بالشركة، والذي تم تسجيله الشهر الماضي .

وفي الوقت نفسه، تم نشر أقمار Starlink الصناعية الـ 21 من المرحلة العليا لصاروخ Falcon 9 بعد حوالي 62.5 دقيقة من الإطلاق.