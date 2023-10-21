شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يطرح ميزة جديدة للمحادثات "المحمية برقم سري".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث صادر عن WABetaInfo، عن أن تطبيق واتساب المملوك لـ ميتا، يعمل على تطوير خيار جديد سيتيح للمستخدمين إخفاء محادثاتهم المشفرة، وهو ما يعني أن القائمة الخاصة بالمحادثات المشفرة لن تكون مرئية، ولن يمكن الوصول إليها إلا من خلال إدخال الرمز السري في شريط البحث.

وفي الوقت الحالي، فإن طريقة الوصول إلى قائمة الدردشات المقفلة مرئية دائمًا في قائمة الدردشات حيث توجد محادثة محمية واحدة على الأقل، مما قد يسمح لأي شخص لديه حق الوصول إلى الهاتف فهم وجود محادثات مشفرة.

فيما يعد تقديم القدرة على إخفاء نقطة الدخول للوصول إلى الدردشات المقفلة ودمج وظيفة الرمز السري لفتح قائمة المحادثات المحمية بمثابة تحسين كبير لخصوصية المستخدم.

كذلك يمكّن المستخدمين من الحفاظ على سرية مناقشاتهم الحساسة والخاصة، مما يجعل من الصعب للغاية على الأفراد غير المصرح لهم حتى اكتشاف وجود محادثات مقفلة على الجهاز.

كانت منصة المراسلة المستخدمة على نطاق واسع قد أعلنت عن خططها لإيقاف الخدمة لأجهزة محددة تعمل بنظام Android وiPhone بدءًا من الأسبوع المقبل، واعتبارًا من 24 أكتوبر 2023، لن يقدم واتساب الدعم لبعض طرازات الهواتف الذكية القديمة.