تكنولوجيا: هاتف Honor X7b قد يصل قريبًا بعد حصوله على شهادة IMDA

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد إطلاق Honor X9B، ظهر هاتف ذكي جديد يحمل الاسم Honor X7B على موقع شهادة IMDA في سنغافورة.

وعلى ما يبدو، فإن هذا الهاتف هو خليفة Honor X7A الذي تم إطلاقه في وقت سابق من هذا العام.

وظهر الهاتف الجديد تحت الاسم الرمزي CLX-X2، وسيدعم الهاتف اتصال Bluetooth وWLAN. وبصرف النظر عن هذه المعلومات والمواصفات البسيطة، لا تكاد توجد أي معلومات واضحة تخرج من الشهادة.

بالنظر إلى اسم السلسلة، يمكن إطلاق Honor X7B مع هاتف Honor X9B الذي تم رصده مؤخرًا على بعض مواقع الشهادات.

وسيكون الهاتف الذكي الجديد خليفة هاتف Honor X7A الذي تم إطلاقه في وقت سابق من هذا العام ببطارية كبيرة بسعة 5330 مللي أمبير ودعم الشحن السريع بقوة 22.5 واط.

يبلغ سمك الهاتف الذكي 8.3 ملم، ويحتوي على شاشة LCD بحجم 6.75 بوصة ودقة 720 × 1600 بكسل.

ويوجد مستشعر كاميرا رباعي على الجانب الخلفي مع مستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابكسل، بالاضافة إلى مستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ومستشعر عمق 2 ميجابكسل. هناك ايضًا كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لصور السيلفي.

وعلاوةً على ذلك، يأتي Honor X7B مزودًا بذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 4/6 جيجابايت مع معالج MediaTek Helio G37.

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