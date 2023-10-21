تكنولوجيا: الإعلان عن نظام الصوت HT-AX7 من سوني بتصميم ثلاثي القطع في الصين مقابل 3990 يوان

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة سوني عن نظام الصوت HT-AX7 في الصين. يعد Sony HT-AX7 نظامًا صوتيًا مزودًا بمكبرات صوت قابلة للفصل وتم الإعلان عنه لأول مرة في السوق العالمية في يوليو من هذا العام.

من المتوقع أن يتم طرح المنتج للبيع في شهر نوفمبر 2023. تعمل الوحدتان المحيطيتان الخلفيتان القابلتان للفصل لمكبرالصوت على إنشاء مجال صوت محيطي ثلاثي الأبعاد في أي وقت.

ويجعل التصميم المرئي المتكامل لمكبر صوت Sony Bluetooth الجديد مناسبًا تمامًا للعديد من التصميمات الداخلية. وهو مجهز بتقنية 360SSM الخاصة بشركة سوني. ويتيح ذلك للمستخدمين الاستمتاع بمجال صوت على شكل قبة يناسب المساحة دون أي تعديلات.

كما يوفر مكبر الصوت Sony Brick Audio HT-AX7 مخرجات صوتية غامرة في الأماكن المغلقة مثل غرف الجلوس والمعيشة الخاصة بك.

كما انه مجهز بوحدتي مكبرات صوت متوازنة X في المقدمة وتستخدم تصميمًا خارج المركز لتحسين وضوح الصوت. ويحتوي الجانبان الأيسر والأيمن من السماعة على غشاء بمساحة كبيرة بأبعاد 49 مم × 71 مم.

يساعد إعداد الحجاب الحاجز على تحسين أداء مكبر الصوت منخفض التردد. ويتميز نظام الصوت HT-AX7 من سوني بتصميم خلفي على شكل فطيرة.

علاوةً على ذلك، يحتوي الجزء الخلفي من مكبر الصوت على وحدة صوت موضوعة لأعلى لتحسين أداء الصوت بسبب تغيرات الموضع.

تدعم مكبرات الصوت الجديدة من سوني اتصال Bluetooth وسيتم إصدارها في نوفمبر. يبلغ سعر نظام الصوت HT-AX7 حوالي 3990 يوان (545 دولارًا أمريكيًا).

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