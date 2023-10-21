تكنولوجيا: صور حية مسربة لهاتف iQOO 12 مع تفاصيل جديدة حول ألوان هذا الإصدار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد iQOO مؤتمرها القادم في السوق الصيني في 7 من شهر نوفمبر للإعلان عن سلسلة iQOO 12، ولقد رصد الإصدار الرئيسي من السلسلة في صور حيه مع تفاصيل حول إختيارات ألوان هذا الإصدار.

تخطط iQOO لإطلاق هواتف iQOO 12، وiQOO 12 Pro الشهر المقبل في السوق الصيني، ولقد كشفت أحدث الصور المسربة الحية التي نشرت على منصة Weibo عن تصميم iQOO 12.

أيضاً كشف موقع “Digital Chat Station” عن ألوان الهاتف، حيث ينطلق بألوان الأسود والأبيض بتصميم زجاجي من الجهة الخلفية، كما ينطلق الهاتف باللون الأحمر بتصميم جلدي vegan.

وتكشف الصور الحية عن تصميم كبير لوحدة الكاميرة في هاتف iQOO 12، ولقد أشارت تسريبات سابقة إلى أن الهاتف يضم مستشعر OmniVision OV50H رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل وحجم مستشعر 1/1.28 مع ميزة التثبيت البصري.

كما يأتي مستشعر OmniVision OV64B الثاني بدقة 64 ميجا بيكسل وعدسات telephoto مع ميزة التثبيت البصري، أيضاً تتضمن الإعدادات مستشعر JN1 بزوايا عرض فائقة الإتساع ودقة 50 ميجا بيكسل.

من جانب أخر تشير التسريبات إلى أن iQOO 12 يأتي بشاشة تدعم جودة عرض 2K، ومعدل تحديث 144 Hz، كما تأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة.

ويدعم الهاتف بطارية بقدرة 4880 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 120W، ومن المتوقع أن تنطلق السلسلة برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 3.

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