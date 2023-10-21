شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن إصدار iOS 17.1 لطرازات أيفون 15 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت شركة آبل الإصدار الثاني المرشح من نظام التشغيل iOS 17.1، خصيصًا لمجموعة آيفون 15، يحل إصدار RC الجديد هذا، برقم الإصدار 21B77، محل إصدار RC السابق 21B74، الذي تم إصداره في 10 أكتوبر واستبدل الإصدار الذي تم إصداره في 3 أكتوبر.

لاحظ أن هذا الإصدار المرشح لنظام iOS 17.1 يتم طرحه على آيفون 15، ولن يكون متاحًا للطرز الأخرى، وإذا كنت مطورًا مسجلاً، فيمكنك الوصول إلى الإصدار التجريبي من iOS 17.1 باتباع الخطوات التالية:

- انتقل إلى تطبيق الإعدادات، وحدد "تحديث البرنامج">

- اضغط على "تحديثات بيتا"، وقم بتشغيل خيار ‌iOS 17 أو iPadOS 17‌ بيتا للمطورين.



تحديث iOS 17.1 لأجهزة آيفون.. ما الجديد؟ - بعد ذلك، عندما يتم تصنيف الإصدار المرشح، سوف تتلقاه على جهاز iPhone الخاص بك.تحديث iOS 17.1 لأجهزة آيفون.. ما الجديد؟ يقدم iOS 17.1 ميزة جديدة حيث يمكن للمستخدمين الأغاني والألبومات وقوائم التشغيل والفنانين المفضلة وغيرها.

كذلك سيتم إضافة المحتوى المفضل إلى المكتبة واستخدامه للاقتراحات، كذلك يمكن للمستخدمين تفضيل المحتوى من شاشة القفل باستخدام أداة التشغيل، بالإضافة إلى اقتراحات الأغاني عند بدء قائمة التشغيل.

مع iOS 17.1 يمكن إكمال عمليات نقل AirDrop عبر الإنترنت، مما يلغي الحاجة إلى القرب، كما يمكن لساعة Apple Watch التي تعمل بنظام watchOS 10.1 استخدام NameDrop مع جهاز iPhone يعمل بنظام iOS 17.1.

علاوة على ذلك، يضمن iOS 17.1 على iPhone 15 Pro عدم تنشيط الكاميرا أو المصباح عندما يكون الجهاز في الجيب.

تشتمل الميزات الجديدة الأخرى على مؤشر مصباح يدوي في Dynamic Island للطرز غير iPhone 15 Pro، بالإضافة إلى تقديم ميزة Wallet في iOS 17.1 والتي تمكن مستخدمي بطاقة Discover في الولايات المتحدة والموجودين في المملكة المتحدة من توصيل بنوكهم لعرض أرصدتهم ومعاملاتهم.

يتضمن التحديث الأخير لجهاز iPad التوافق مع قلم Apple Pencil الجديد الذي يعمل بمنفذ USB-C.

قد يعالج هذا الإصدار حالات إيقاف تشغيل الأجهزة أثناء الليل، والتي أبلغ عنها بعض مستخدمي iPhone 15.