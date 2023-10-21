تكنولوجيا: رصد هاتف Oppo Find X7 في منصة Geekbench برقاقة Dimensity 9300

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تشير التوقعات إلى أن Oppo تخطط لإطلاق سلسلة Find X7 في بداية عام 2024 المقبل، ولقد رصد بالفعل هاتف Oppo Find X7 في منصة Geekbench برقاقة Dimensity 9300.

إستعرضت التسريبات التي جاءت من Geekbench المواصفات الرئيسية لهاتف Oppo المرتقب Find X7، ولقد ظهر الهاتف بنموذج رقم PHZ110 مع الجيل القادم من رقاقات MediaTek التي تعرف برقاقة Dimensity 9300.

كما تكشف التسريبات عن أن رقاقة Dimensity 9300 تأتي بعدد 8 من الأنوية التي تنقسم إلى نواة رئيسية مع 3 من الأنوية و4 من الأنوية، وتأتي نواة Cortex-X4 الرئيسية بسرعة 3.25 GHz، مع 3 من أنوية Cortex-A720 لتعزيز الآداء بسرعة 2.85 GHz، و4 من أنوية Cortex-A720 بسرعة 2.00 GHz.

من جانب أخر يظهر هاتف Oppo Find X7 بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، ولقد سجل 2139 نقطة في إختبارات الأنوية الأحادية، و 7100 نقطة في إختبارات الأنوية المتعددة، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول السلسلة القادمة من Oppo خلال الفترة القادمة.

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