تكنولوجيا: الجيل 14 من معالجات إنتل لا يدعم معايير Thunderbolt 5

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة إنتل مؤخراً الجيل 14 من سلسلة معالجات Raptor Lake الذي يستهدف أجهزة الحاسب المكتبي، ولقد أوضحت تفاصيل جديدة أن هذه الإصدارات لا تدعم معايير Thunderbolt 5.

انطلق الجيل 14 من معالجات إنتل بميزة رفع تردد التشغيل بسرعة تصل إلى 6 GHz، ولقد أشارت إنتل في إعلانها إلى أن الرقاقات لا تدعم Thunderbolt 5 وهي أحد الجوانب السلبية في هذه الإصدارات.

وتعد Thunderbolt 5 أحدث نموذج مطور من إنتل لواجهة Thunderbolt، حيث تعمل هذه المعايير على دمج كل من PCI Express و DisplayPort، لذا يمكن نقل البيانات ومحتوى الفيديو عبر كابل واحد.

كما تدعم Thunderbolt 5 سرعة تصل إلى 80 جيجا بت في الثانية، وهي سرعة مضاعفة لمعايير Thunderbolt 4، أيضاً من المقرر أن تدعم تقنية Thunderbolt 5 ميزة عكس الشاشة، نقل البيانات، مع إمكانية الإستفادة من مميزات أخرى لهذه المعايير.

وتغيب معايير Thunderbolt 5 عن الجيل 14 من معالجات إنتل، كما أكدت الشركة على أن التقنية ستقدم في معالجات Meteor Lake القادمة لأجهزة الحاسب المحمول.

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