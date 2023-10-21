شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Spider-Man 2 الجديدة من مارفل.. الانطباعات الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل أنت مستعد للعودة إلى عالم Marvel's Spider-Man 2 النابض بالحياة؟ هذه المرة، لا يوجد سبايدرمان واحد، بل اثنان - بيتر باركر ومايلز موراليس - في نيويورك أكبر من ذي قبل، فمن القتال المثير إلى استكشاف مدينة نيويورك المعاد إنشاؤها بشكل مذهل، تحتوي هذه اللعبة على كل شيء، وقد رصد موقع gadgetsnow الهندى، أبرز التفاصيل عن اللعبة.

يعود Marvel's Spider-Man 2 بعد تسعة أشهر من أحداث مايلز موراليس، لقد تغيرت المدينة، وكذلك تغير أبطالنا، بيتر باركر ومايلز موراليس، حيث يتعامل بيتر مع خسارة العمة ماي وعودة هاري أوزبورن، ويبحث مايلز عن طريقه ويجب عليه محاربة السيد سلبي، فيما يعمل Kraven the Hunter و Lizard و Venom على تعقيد الأمور، ولكن لديهم مشاكل أكبر يجب معالجتها - الأشرار في مدينة نيويورك.

الرجلان العنكبوتيان "المذهلان"بيتر ومايلز موجودان هنا لإنقاذ الموقف، ويمكنك التبديل بينهما في لمح البصر، بشكل أسرع للغاية، حيث إن وجود اثنين من Spider-Men هو متعة مضاعفة، ومع آليات القتال المحسنة، سوف ترغب في ألا تنتهي المتعة أبدًا.

ويضيف كل سبايدر مان لمسته الشخصية إلى القتال، حيث تزيد الهجمات الناجحة من تركيزك، وتتيح لك إطلاق العنان لحركات خاصة تخطف الأنفاس، ويضيف نظام التفادي الخاص باللعبة مستوى جديدًا من التحدي، كما أن التخصيص ممكن من خلال شجرة المهارات، وهناك منحنى تعليمي بسيط، لكن اللعبة تحافظ على الإثارة وتتركك تتوق إلى المزيد من الحركة على شبكة الإنترنت!

نيويورك أكبر وأفضل لقد كان التأرجح عبر مانهاتن بشخصية Spider-Man أمرًا مبهجًا دائمًا، لكن Spider-Man 2 تنقل هذه الإثارة إلى المستوى التالي من خلال إضافة بروكلين وكوينز وكوني آيلاند الشهيرة، مما يجعل الخريطة أكبر بمرتين.

وبالإضافة إلى ذلك، تم تقديم أجنحة الشبكة، مما يسمح لك بالتحليق مثل بطل الطيور، مع إضافة أحياء جديدة وهندستها المعمارية الفريدة، يبدو عالم Spider-Man أكثر حيوية، حتى لو تم استبدال ناطحات السحاب بأحياء مريحة، إنها مدينة نيويورك الافتراضية الأكثر روعة التي يمكنك استكشافها، وما عليك سوى التنقل عبر شبكة الويب عبر جميع أنحاء المدينة.

أما بالنسبة للأشرار، فإن ساندمان هو أول من ظهر، ثم يأتي Kraven the Hunter، وVenom موجود أيضًا، كما عاد السيد Negative مع عدد قليل من الأعداء الآخرين من أول عنوانين.

وأفضل ما في اللعبة حتى الآن هو العمل الجماعي بين بيتر ومايلز، حيث يكمل كل منهما الآخر بشكل مثالي، وبالإضافة إلى ذلك، تم تحديث نظام القتال بميزات جديدة، وأصبح التنقل على شبكة الإنترنت عبر مدينة نيويورك أكثر إثارة من ذي قبل، مما يمنح اللاعب تجربة Spider-Man الكاملة.

ويبدو Spider-Man 2 وكأنه تطور باهظ في الساعات القليلة الأولى، وليس مجرد "تكملة" أخرى، ومع ذلك، فإن الجزء الثاني من Spider-Man 2 لديه الكثير ليحققه.