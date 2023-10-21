تكنولوجيا: الولايات المتحدة تفرض قيود على شحنات GeForce RTX 4090 لأسواق السعودية والإمارات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قررت الحكومة الأمريكية فرض قيود على شحنات كرت الشاشة GeForce RTX 4090 ومعالجات AMD وIntel وNvidia لأسواق المملكة العربية السعودية والإمارات.

إتسعت رقعة القيود التجارية التي تفرض من الحكومة الأمريكية، حيث إنضمت المملكة العربية السعودية والإمارات المتحدة إلى الأسواق التي تحتاج إلى ترخيص لتصدير المعالجات ذات الآداء العالي أو التي ترتكز على تقنية الذكاء الإصطناعي من وزارة التجارة الأمريكية.

ولقد اصبحت القيود الجديدة المفروضة من الحكومة الأمريكية أكثر صرامة، حيث تتضمن اللوائح الجديدة تقييد شحنات AMD وIntel وNvidia للمعالجات التي تتميز بآداء مرتفع، كما تشمل القيود الجديدة معالج Nvidia AD102 وهو ما سيؤثر بالضرورة على شحنات GeForce RTX 4090.

ولقد شهدت Nvidia إرتفاع كبير في طلبات شحن كرت الشاشة GeForce RTX 4090 الذي يرتكز على تقنية الذكاء الإصطناعي خلال الفترة الماضية، ومن المتوقع أن تؤثر هذه القيود على إيرادات الشركة.

من جانب أخر يتم إنتاج بطاقة كرت الشاشة GeForce RTX 4090 في السوق الصيني، لذا من المتوقع أن تؤثر القرارات الجديدة للحكومة الأمريكية على سعر إنتاج وبيع البطاقة، هذا إلى جانب نقل إنتاج البطاقة إلى خارج الصين، حيث تشير التوقعات إلى أن عملية الإنتاج تنتقل إلى سوق تايوان.

يذكر أن قرارات الولايات المتحدة حول تقييد الشحنات للملكة العربية السعودية والإمارات تبدأ من 16 من نوفمبر للعام 2023، على أن تشمل هذه القرارات رقاقات A100 وA800 وH100 وH800 وL40 وL40S وGeForce RTX 4090.

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