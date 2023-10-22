شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيرجن جالاكتيك تحدد موعد رحلتها "لحافة الفضاء" وتكشف عن أفراد الطاقم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستتضمن رحلة Virgin Galactic القادمة إلى حافة الفضاء فريق من الباحثين، حيث أعلنت الشركة أن Galactic 06، وهي رحلتها الفضائية التجارية الخامسة، لديها نافذة طيران تفتح في 2 نوفمبر 2023، وتصل طائرة VSS Unity إلى ارتفاع حوالي 54 ميلاً (87 كيلومترًا) فوق الأرض، وهو ما يكفي لتجربة انعدام الوزن ورؤية سواد الفضاء.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، فإنه من بين هؤلاء الركاب رائد فضاء خاص لم يُذكر اسمه يحمل الجنسية الفرنسية الإيطالية؛ وعالم الكواكب آلان ستيرن، الباحث الرئيسي في مهمة نيو هورايزنز بلوتو التابعة لناسا، وكيلي جيراردي، باحث في مجال التواصل العلمي والملاحة الفضائية الحيوية في المعهد الدولي لعلوم الملاحة الفضائية (IIAS).

سيجرى كلاهما بحث أثناء الرحلة يتعلق بتأثيرات رحلات الفضاء على جسم الإنسان، بينما سيقوم ستيرن أيضًا بإجراء أنشطة تدريبية لتجربة فلكية من المقرر أن تكون لرحلة ناسا القادمة، وفقًا لبيان Virgin Galactic.

وقال ستيرن، الذي أشرف على واحدة من أكثر مهمات رحلات الفضاء طموحًا لوكالة ناسا لسنوات حتى الآن، إنه يتطلع إلى القيام بالرحلة إلى الفضاء بنفسه.

وقال ستيرن في بيان Virgin Galactic: "بعد سنوات من إرسال آلات لإجراء الأبحاث نيابةً عني، أشعر بسعادة غامرة للقيام بهذه الرحلة الفضائية الأولى"، مضيفا "ما يميز هذه الرحلة عن الرحلات الأخرى، والذي يمثل على الأرجح نوعًا جديدًا من النشاط الفضائي، هو أنني سأتدرب أكثر من أي شيء آخر في الفضاء، من أجل تجارب فضائية مستقبلية سأجريها بتمويل من وكالة ناسا."

وفي الوقت نفسه، قال جيراردي إن المهمة لا تمثل تحقيق حلم فحسب، بل بداية عصر جديد يصبح فيه الفضاء في متناول الباحثين.

وقال جيراردي: "أنا ممتن للدعم والثقة التي يواصل المعهد الدولي للدراسات المتقدمة تقديمها لي، وأتطلع إلى تمهيد الطريق أمام العديد من الباحثين الموهوبين الذين سيتبعوننا، باستخدام الفضاء كمختبر لإفادة البشرية".

تستخدم رحلات السياحة الفضائية التابعة لشركة Virgin Galactic مركبة VMS Eve، لحمل طائرتها الفضائية VSS Unity إلى ارتفاع حوالي 50000 قدم (15240 مترًا) قبل إطلاقها.

يشتعل بعد ذلك محرك الصاروخ يونيتي، ويحمل الطائرة الفضائية نحو الفضاء شبه المداري بسرعة تقارب ثلاثة أضعاف سرعة الصوت.

جدير بالذكر أن أحدث رحلة للشركة أطلقت مهمة Galactic 04، أول باكستاني إلى الفضاء في 6 أكتوبر، وقبل أقل من شهرين، شهدت Galactic 02 أول ثنائي أم وابنتها وأصغر شخص على الإطلاق يحلق إلى الحدود النهائية.