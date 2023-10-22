تكنولوجيا: التأكيد على مواصفات هاتف Oppo A2m من قِبل China Telecom

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد تم إطلاق هاتف OPPO A2x في وقت سابق من هذا الشهر، والآن، تستعد الشركة لإطلاق اصدار A2m قريبًا. وعلى ما يبدو، فإن الجهازين متشابهان ويضمان نفس المواصفات تقريبًا، لكن كشفت القائمة الجديدة عن معالج مختلف.

فقد تم إدراج هاتف OPPO A2m على موقع China Telecom مع معالج من Mediatek يحمل رقم الطرازMT6833V/ZA، وهو معالج Dimensity 700.

تم تصميم هاتف A2m مع شاشة LCD بحجم 6.56 بوصة ودقة HD+ وهي مزودة بنتوء قطرة الماء والذي يضم الكاميرا الامامية ذات دقة 5 ميجابكسل.

ومن الخلف، هناك اعداد كاميرا يضم مستشعر بدقة 13 ميجابكسل. وكشفت المواصفات الأخرى المدرجة عن نظام Android 13، والذي من المحتمل أن يعمل مع واجهة ColorOS، هذا وبالاضافة إلى مقبس صوت مقاس 3.5 ملم، ومستشعر لبصمات الأصابع، والذي سيكون مثبت على الجانب.

من المفترض أن يصل هاتف OPPO A2m بثلاث مجموعات من الذاكرة؛ 6/128 جيجابايت، و 8/256 جيجابايت، و12/256 جيجابايت.

سيتم اطلاق الهاتف بلونين؛ الأسود والأرجواني. ومن المقرر أن يتم الكشف قريبًا عن التفاصيل النهائية، مثل الأسعار والتوفر.

المصدر

اعلان





