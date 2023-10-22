تكنولوجيا: خدمة Google Play Protect تحصل على ميزة جديدة لفحص التطبيقات في الوقت الفعلي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - طرحت شركة جوجل ميزة جديدة لخدمة أمان Play Protect الخاصة بها والتي ستقوم بفحص التطبيقات على مستوى الكود في الوقت الفعلي لاكتشاف التهديدات الناشئة، مثل البرامج الضارة متعددة الأشكال.

تقوم خدمة Google Play Protect بفحص التطبيقات بحثًا عن البرامج الضارة قبل وبعد تثبيتها، ولكن سيساعد الفحص الجديد على مستوى التعليمات البرمجية في تحديد التهديدات الأكثر تعقيدًا. وهذا مهم بشكل خاص لأن المخترقين على الإنترنت يستخدمون الذكاء الاصطناعي وأساليب أخرى لتطوير برامج ضارة يمكنها التهرب من طرق الكشف التقليدية.

وعندما يحاول مستخدم تثبيت تطبيق لم يتم فحصه من قبل، ستقترح خدمة Google Play Protect إجراء فحص في الوقت الفعلي.

وسيستخرج الفحص إشارات مهمة من التطبيق ويرسلها إلى البنية التحتية الخلفية لجوجل لتقييمها. وبمجرد اكتمال الفحص، سيتم إعلام المستخدم إذا كان التطبيق آمنًا للتثبيت أو إذا كان من المحتمل أن يكون ضارًا.

تعد هذه الميزة الجديدة إضافة رائعة إلى وسائل الحماية الحالية في Google Play Protect، والتي تعتمد على معلومات وبيانات المسح الحالية لتحديد التطبيقات المشبوهة. ومن خلال التقييم الجديد على مستوى التعليمات البرمجية، يمكنها الآن اكتشاف التطبيقات الضارة الأكثر تعقيدًا التي تستخدم الذكاء الاصطناعي أو طرقًا أخرى لتجنب الاكتشاف.

تقول جوجل إنه سيتم ميزة Play Protect الجديدة في الهند أولاً، ثم ستصل إلى بلدان أخرى في الأشهر المقبلة.

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