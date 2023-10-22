شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: التفاصيل الكاملة لمقاطعة فيس بوك وجوجل لـ "قمة الويب" بسبب دعمها لفلسطين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
كتب رجل الأعمال الأيرلندي بادي كوسجريف، المؤسس المشارك لقمة الويب، على منصة التواصل الاجتماعي X مؤخرًا أنه "صُدم من خطاب وأفعال العديد من القادة والحكومات الغربية"، وكتب كوسجريف في 13 أكتوبر: "إن جرائم الحرب هي جرائم حرب حتى عندما يرتكبها الحلفاء، ويجب أن يتم التنديد بها على حقيقتها"، وذلك فى أعقاب الهجمات المتواصلة لقوات الإحتلال الاسرائيلي على الفلسطينيين.
وتأتي مقاطعة ميتا وجوجل في أعقاب خروج شركات وشخصيات تكنولوجية أخرى، بما في ذلك إنتل وسيمنز والولايات المتحدة، وقد أطلق غاري تان، شخصية وادي السيليكون، من شركة Y-Combinator الداعمة للشركات الناشئة، المقاطعة في البداية وسرعان ما تبعتها أسماء كبيرة أخرى في الصناعة.
وكان من المقرر أن تستضيف قمة الويب حوالي 2300 شركة ناشئة وأكثر من 70 ألف شخص في الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر في لشبونة.
التراجع بسبب الضغط
وقد تراجع "كوسجريف" عن موقفه نتيجة الضغط عليه من قبل المؤيدين لإسرائيل، وانحاز لصف قوات الاحتلال، فيما أضاف في الوقت نفسه أن إسرائيل يجب أن تلتزم باتفاقيات جنيف "أي عدم ارتكاب جرائم حرب".
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز