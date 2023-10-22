تكنولوجيا: إطلاق الحاسب المحمول المخصص للألعاب Lenovo Y9000K 2023 في الصين في 23 أكتوبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعمل شركة Lenovo على توسيع منتجات أجهزة الألعاب الخاصة بها في جميع أنحاء العالم من خلال إطلاق أجهزة الألعاب المحمولة وشاشات الألعاب وأجهزة الحواسب المحمولة الجديدة المخصصة للألعاب.

ومن المقرر أن تكشف الشركة عن الحاسب المحمول Lenovo Y9000K 2023 المخصص للألعاب في الصين، وذلك بعد إطلاقه عالميًا قبل شهر.

فقد انتقلت Lenovo إلى صفحتها الرسمية على منصة Weibo لمشاركة تفاصيل الإعلان، ومن المقرر إطلاق الحاسب المحمول Lenovo Y9000K 2023 Gaming في 23 أكتوبر.

يأتي الحاسب المحمول بالفعل عالميًا بسعر يبدأ من 4499 يورو، وهو مزود بمعالج Intel i9-13980HX SoC ووحدة معالجة الرسومات Nvidia RTX 4090، وهو يجمع بين ذاكرة عشوائية DDR5-6400 بسعة 32 جيجابايت ومحرك أقراص SSD بسعة 2 تيرابايت ولوحة مفاتيح مزودة بإضاءة خلفية RGB.

وقد تم الحاسب المحمول المخصص للألعاب بنظام تبريد سائل، وهو مصمم لتقديم أداء فائق مستمر. ويستخدم نظام التبريد الفعال مضخة صغيرة لتشغيل المياه من خلال شبكة من الأنابيب التي تبدد الحرارة بشكل فعال.

يحتوي الحاسب المحمول أيضًا على شاشة Mini LED بحجم 16 بوصة ودقة 3200 × 2000 بكسل ومعدل تحديث 165 هرتز. وهو يحتوي على منفذ USB من النوع C ومنفذ HDMI 2.1 وفتحة بطاقة SD ومنفذ Thunderbolt 4.

من المتوقع ان يصل الجهاز بخيارات اللون الأسود والأبيض مثل الاصدار العالمي.

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