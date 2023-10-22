WhatsApp تطلق ميزة دعم الحسابات المتعددة للجميع

WhatsApp يستمر في اضافة مميزات جديدة الى التطبيق، وبدأ يحمل إضافات لم يكن كل الناس ينتظرونها، بالفعل يتيح واتساب ان تستعمل حسابك على أكثر من جهاز فتستطيع استعمال اللابتوب او التابلت في التحدث على واتساب واستعمال التطبيق عليه بنفس حسابك المُسجل على هاتفك، الآن هناك ميزة أخرى ان تضيف أكثر من حساب الى التطبيق، حساب شخصي وحساب عمل مثلًا، فما التفاصيل؟

WhatsApp وميزة تعدد الحسابات

منذ فترة وتستطيع ان تستعمل أكثر من حساب على تطبيق تيليجرام، وهذه احد المزايا التي كانت تنقص واتساب، خاصة ان كنت تستعمل رقمين للهاتف الخاص بك، الكثير من المستخدمين يستعملون عدة أرقام، واحد للحياة الشخصية والعائلة والأصدقاء، والثاني لمحادثات العمل وخلافه، واتساب يستنسخ هذه الميزة في تطبيق اخيرًا.

هذه الميزة بعيدة عن امكانية استعمال مزايا نسخ التطبيقات في هواتف اندرويد، يمكن ان تقوم بنسخ تطبيقاتك في هواتف اندرويد بسهولة بسبب مميزات استنساخ التطبيقات التي تضيفها الشركات في الهواتف الخاصة بها، لن تحتاج الآن الى نسختين واتساب لتستطيع استعمال رقمين وحسابين مختلفين بسهولة، هذه الميزة لتستطيع استعمال الرقمين على نفس التطبيق.

كيفية استعمال حسابي WhatsApp على نفس التطبيق

ستبدأ بالوصول الى جميع المستخدمين ميزة استعمال اكثر من حساب على نفس التطبيق بشكل تدريجي، هذه الميزة خرجت من النسخة التجريبية وستصل الى النسخ المستقرة بالتدريج بين المستخدمين، عندما تصلك هذه الميزة ستجد اختيار اضافة حساب آخر الذي سيفتح لك عملية تسجيل دخول بواتساب كأنك تسجل به أول مرة، ومن ثم سيكون لديك رقمين على نفس التطبيق بدون الحاجة لتحميل تطبيق اضافي نهائيًا.

هذه الميزة متاحة لمستخدمي الهواتف الداعمة لشريحتي اتصال او شريحة اتصال مع eSIM، حتى وان كانت الشريحة الثانية هذه موجودة بداخل هاتف آخر فلازال بإمكانك استعمال حساب WhatsApp ثاني على هاتفك بسهولة.

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