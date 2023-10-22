شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة تشغيل يوتيوب ميوزيك فى الوضع الافتراضى على أجهزة أبل Homepod والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت "جوجل" إطلاق دعم يوتيوب ميوزيك، رسميا، على Apple HomePod لجميع أعضاء Premium وMusic Premium على مستوى العالم، ما يسمح التكامل للمستخدمين باستخدام الأوامر الصوتية.

ويحتاج تشغيل الموسيقى على YouTube Music، أمر طلب من مساعد آبل بتشغيل الموسيقى، أما إذا كانت خدمة يوتيوب ميوزيك هي خدمتك الافتراضية، فلن يضطر المستخدمون هذا الأمر.

طريقة ضبط يوتيوب ميوزيك في الوضع الافتراضي على Homepod -تأكد من حصولك على أحدث إصدار من تطبيق يوتيوب ميوزيك.

- انتقل إلى الإعدادات > التطبيقات المتصلة > الاتصال بـ HomePod.

- بمجرد اكتمال الإعداد، يمكنك قول "يا Siri، قم بتشغيل الموسيقى على YouTube Music".

- انتقل إلى تطبيق Home (على جهاز iOS الخاص بك) > الإعدادات > انقر فوق اسم المستخدم > انقر فوق الخدمة الافتراضية واختر YouTube Music.

وأعلنت جوجل مؤخرًا أنها "ستتوقف Google Podcasts" في وقت ما من عام 2024، مما يعني أن يوتيوب ميوزيك سيكون تطبيق وخدمة البودكاست الوحيدة للشركة.

ستحصل ملفات البودكاست في YouTube Music على عدد كبير من التحديثات، بما في ذلك التوفر العالمي الكامل قبل نهاية عام 2023.