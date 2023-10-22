شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 معلومات عن تشغيل حسابي واتساب دون الحاجة إلى تسجيل الخروج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتاج مستخدمو واتساب حاليًا إما حمل جهاز إضافي أو تسجيل الدخول والخروج باستمرار من الحسابات للتبديل بينهم، لكن ستسمح ميزة "حساب واتساب المزدوج" للمستخدمين بالتبديل بسلاسة بين الحسابات داخل التطبيق، ما يسهل إدارة المحادثات عبر حسابات متعددة.

وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة Meta Mark Zuckerberg أن واتساب سيقدم قريبًا ميزة تتيح للمستخدمين التبديل بين الحسابات دون الحاجة إلى تسجيل الخروج باستمرار أو حمل جهاز إضافي، وفيما يلي 5 أشياء تحتاج إلى معرفتها حول هذه الميزة القادمة.

حسابات واتساب المتعددة تأتي أولاً لمستخدمي Android سيكون مستخدمو Android أول من يستمتع بسهولة تبديل الحسابات، وليس من الواضح متى ستكون هذه الميزة متاحة على منصات أخرى، ولكن من المتوقع أن يتم طرحها قريبًا.

تحتاج إلى رقمين هاتف نشطين إذا كنت ترغب في إعداد حساب واتساب ثانٍ على نفس الهاتف، فستظل بحاجة إلى رقم هاتف منفصل وبطاقة SIM أو هاتف ثنائي الشريحة أو eSIM.

عملية الإعداد أبسط لتتمكن من الوصول إلى حسابك الثاني على جهاز آخر، ستحتاج أيضًا إلى الهاتف الثاني أو بطاقة SIM الخاصة به لتلقي رمز المرور لمرة واحدة الذي سيرسله واتساب عبر الرسائل القصيرة، وبمجرد اكتمال عملية التحقق الأولي، سيعمل التطبيق لكلا الحسابين دون الحاجة إلى جهاز ثانٍ أو بطاقة SIM.

إنشاء حساب واتساب ثان على نفس الهاتف عندما تتلقى هذه الميزة، افتح إعدادات واتساب، وحدد ملف التعريف الخاص بك، وانقر فوق "إضافة حساب" لإعداد حساب ثانٍ على هاتفك.