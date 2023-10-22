شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 معلومات عن تشغيل حسابي واتساب دون الحاجة إلى تسجيل الخروج والان مع تفاصيل الخبر
وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة Meta Mark Zuckerberg أن واتساب سيقدم قريبًا ميزة تتيح للمستخدمين التبديل بين الحسابات دون الحاجة إلى تسجيل الخروج باستمرار أو حمل جهاز إضافي، وفيما يلي 5 أشياء تحتاج إلى معرفتها حول هذه الميزة القادمة.
سيكون مستخدمو Android أول من يستمتع بسهولة تبديل الحسابات، وليس من الواضح متى ستكون هذه الميزة متاحة على منصات أخرى، ولكن من المتوقع أن يتم طرحها قريبًا.
إذا كنت ترغب في إعداد حساب واتساب ثانٍ على نفس الهاتف، فستظل بحاجة إلى رقم هاتف منفصل وبطاقة SIM أو هاتف ثنائي الشريحة أو eSIM.
لتتمكن من الوصول إلى حسابك الثاني على جهاز آخر، ستحتاج أيضًا إلى الهاتف الثاني أو بطاقة SIM الخاصة به لتلقي رمز المرور لمرة واحدة الذي سيرسله واتساب عبر الرسائل القصيرة، وبمجرد اكتمال عملية التحقق الأولي، سيعمل التطبيق لكلا الحسابين دون الحاجة إلى جهاز ثانٍ أو بطاقة SIM.
عندما تتلقى هذه الميزة، افتح إعدادات واتساب، وحدد ملف التعريف الخاص بك، وانقر فوق "إضافة حساب" لإعداد حساب ثانٍ على هاتفك.
يمكن للمستخدمين الذين يقومون بإعداد حسابين على هواتفهم التحكم في إعدادات الخصوصية والإشعارات لكل حساب بشكل منفصل.
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