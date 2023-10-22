تكنولوجيا: هاتف Redmi Note 13 4G قد يعمل بواسطة معالج Snapdragon 685 مثل العام الماضي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد الإطلاق الناجح في الصين الشهر الماضي، أصبحت مجموعة Redmi Note 13 جاهزة للوصول إلى الأسواق العالمية.

تضم هذه المجموعة هواتف Redmi Note 13 وRedmi Note 13 Pro وRedmi Note 13 Pro+، وقد حققت نجاحًا كبيرًا في سوقها المحلية وهي الآن جاهزة لجذب الجمهور العالمي.

وتشير المشاهدات الأخيرة لمجموعة Redmi Note 13 على مواقع الشهادات المختلفة إلى وجود إطلاق عالمي وهندي في الطريق. ولإضافة عنصر المفاجأة، كشف المستخدم @kacskrz أن الإصدار العالمي من Redmi Note 13، وخاصة طراز 4G، سيعمل بمعالج Snapdragon 685.

من المثير للاهتمام أن مجموعة Redmi Note 12 العالمية تتضمن طراز Redmi Note 12 4G الذي يتم تشغيله أيضًا بواسطة معالج Snapdragon 685. لذا فمن المرجح أننا قد نحصل على نسخة محسنة قليلاً من هذا الهاتف.

أو قد تقرر شاومي تقليص Note 13 5G قليلاً في قسم الكاميرا، واستخدام شريحة Snapdragon 685.

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