تكنولوجيا: إطلاق جهاز العرض Hisense C1 TriChrome Laser Mini في جميع أنحاء العالم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - طرحت شركة Hisense مؤخرًا جهاز العرض C1 TriChroma Laser Mini لأول مرة في السوق العالمية بعد إطلاقه في الصين في وقت سابق من هذا العام.

يُعرف جهاز العرض Hisense C1 TriChroma Laser Mini بأنه أول جهاز عرض في العالم يقدم دقة 4K مع شاشة متعددة الألوان.

ومع نسبة سطوع تصل إلى 1350 لومن ANSI، يوفر الجهاز صورة واضحة وحيوية. كما انه يغطي نسبة 202% من التدرج اللوني BT.709 ويحافظ على دقة ألوان ممتازة بتصنيف △ E≈0.9.



يسمح عمق الألوان 10 بت بمجموعة واسعة من الألوان، ويدعم الجهاز معدل تحديث يصل إلى 240 هرتز، إلى جانب تقنية تحسين الحركة MEMC. بالاضافة إلى ان فك تشفير HDR 10+ يعمل على تحسين التجربة المرئية الشاملة.

يأتي الجهاز مدعوم بمعالج MediaTek MT9669 مع ذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 4 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية ذات سعة 64 جيجابايت، مما يضمن لجهاز العرض التشغيل السلس والفعال.

تعمل مستشعرات CMOS وToF على تمكين المعايرة التلقائية وتبسيط الإعداد عن طريق ضبط التركيز تلقائيًا ومحاذاة الإمالة وحجم الشاشة والاتجاه.

كما ان التحكم الصوتي من Amazon Alexa يجعل من السهل تشغيل الجهاز. علاوةً على ذلك، يعمل تجانس الحركة MEMC على تحسين تشغيل الحركة، مما يؤدي إلى إنشاء انتقالات أكثر سلاسة.

يعمل جهاز العرض على نظام تشغيل VIDAA Smart TV OS، مما يوفر الوصول إلى خدمات البث الشهيرة مثل Apple TV وNetflix وDisney+.

كما أنه يوفر التوافق مع Miracast وApple AirPlay لمشاركة المحتوى بسهولة ويدعم Apple HomeKit للتكامل السلس مع منزلك الذكي.

يتراوح حجم العرض الموصى به من 80 إلى 150 بوصة، مما يلبي تفضيلات المشاهدة المختلفة. ومع زمن وصول منخفض يبلغ 12 مللي ثانية، فإنه يضمن تفاعلات سريعة الاستجابة.

علاوةً على ذلك، يتميز جهاز العرض Hisense C1 TriChroma Laser Mini بمكبرات صوت بقدرة 10 واط مزودة بتقنية Dolby Atmos ودعم الصوت dts Hi-Res، مما يوفر صوتًا عالي الجودة.

كما يعزز تصميمه المحمول، الذي تبلغ أبعاده حوالي 9.7 × 7.1 × 8.5 بوصة ويزن 10.1 رطل، من الراحة وتعدد الاستخدامات للاستخدام في إعدادات مختلفة.

يتوفر جهاز العرض Hisense C1 TriChroma Laser Mini Projector للشراء في الولايات المتحدة من خلال تجار التجزئة المشهورين مثل Amazon وBest Buy و ProjectorScreen.com بسعر 2299 دولارًا.

وبالنسبة للعملاء في المملكة المتحدة، يتوفر الجهاز بتكلفة 2199 جنيهًا إسترلينيًا، وفي دول الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا، يتوفر بسعر 1999 يورو.

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