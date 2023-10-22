شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل إطلاق سبيس إكس لـ 23 قمرًا صناعيًا ضمن Starlink والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت SpaceX فى إطلاق 23 قمرا صناعيًا للإنترنت على صاروخ Falcon 9، من نوع Starlink إلى المدار من فلوريدا في المهمة الثانية للشركة في نفس اليوم، وفقًا لموقع space.

تم إطلاق الصاروخ فالكون 9 من محطة كيب كانافيرال لقوة الفضاء في فلوريدا أمس السبت الساعة 10:17 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة 17 : 04 صباحاً، وذلك بعد الإطلاق الأول الذى جري في وقت سابق في نفس اليوم.

وعادت المرحلة الأولى من صاروخ Falcon 9 إلى الأرض لهبوط عمودي، وهبطت بعد حوالي 8.5 دقيقة من إطلاقها على متن السفينة بدون طيار A Shortfall of Gravitas، التي كانت تتمركز في المحيط الأطلسي.

وكانت هذه هي الرحلة الرابعة للمرحلة الأولى لهذا الصاروخ، بحسب وصف المهمة، وكان إطلاق هو الثاني من اليوم لشركة SpaceX، حيث أطلقت الشركة 21 قمرًا صناعيًا من طراز Starlink من قاعدة Vandenberg لقوة الفضاء في كاليفورنيا في وقت مبكر من صباح نفس اليوم.

Starlink هي كوكبة ضخمة تابعة لشركة SpaceX تدور في مدار أرضي منخفض، وتوفر خدمة الإنترنت للعملاء في جميع أنحاء العالم، يوجد حاليًا ما يقرب من 4900 قمرًا صناعيًا عاملاً من نوع Starlink، ويستمر العدد في النمو.