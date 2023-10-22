شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فاتتها الترقية فحصلت على مليون دولار.. حكم ضد جوجل بسبب التمييز ضد النساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قضت هيئة المحلفين أن جوجل مذنبة بالتمييز الجنسي بين موظفيها، ومنحت أولكو رو، مديرة الهندسة في Google Cloud، التي قدمت شكوى ضد الشركة، مبلغ 1.1 مليون دولار كتعويض، حيث زعمت الدعوى القضائية التي رفعتها رو أن الشركة منحت أجورًا أعلى للذكور الأقل خبرة، وأنها رفضت فيما بعد ترقياتها انتقامًا من شكاواها، سواء الداخلية أو لاحقًا في المحكمة.

وقررت هيئة محلفين في نيويورك أن جوجل ارتكبت تمييزًا على أساس الجنس، وتدين الآن لرو بمبلغ إجمالي قدره 1.15 مليون دولار كتعويضات تأديبية والألم والمعاناة التي تسببت فيها، وكانت رو تمتلك 23 عامًا من الخبرة عندما بدأت العمل في جوجل في عام 2017، وتزعم الدعوى القضائية أنها لم تتمكن من التوظيف لتضعها في مستوى يدفع لها أجرًا أقل بكثير مما يُعرض على الرجال.

ويأتي ذلك بعد ما يقرب من خمس سنوات من تنظيم حوالي 20 ألف موظف في جوجل إضرابًا للمطالبة بتغييرات حول تعامل الشركة مع سوء السلوك الجنسي والتمييز، وبينما تعهدت الشركة ببذل قصارى جهدها فيما يتعلق بالتحرش الجنسي، فإن استجابتها لا تزال تترك الكثير مما هو مرغوب فيه فيما يتعلق بموضوعات التحيز، ووفقًا لبلومبرج، فإن دعوى رو هي أول قضية تواجهها جوجل منذ الاحتجاجات.