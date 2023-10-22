شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: على الفون أو الكمبيوتر.. كيف تخفى يوم عيد ميلادك من فيس بوك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكنك أن تتحكم في خصوصيتك وتخفى تاريخ ميلادك على فيس بوك، وربما تتساءل عن السبب الذى يجعلك تريد معرفة كيفية إخفاء عيد ميلادك على فيسبوك، هناك سبب مهم وراء ذلك وهو أن تحمي معلوماتك الشخصية وتحد من كمية البيانات التي تتم مشاركتها مع الآخرين، كما أن ذلك يساعدك على تجنب التدفق المستمر للتهانى من المعارف والاتصالات غير الرسمية.

كيفية إيقاف تشغيل إشعار عيد ميلادك على فيس بوك على سطح المكتب ووفقا لما ذكره موقع "guiding tech"، يعد إيقاف تشغيل إشعارات عيد ميلادك على Facebook أمرًا سهلاً نسبيًا، للتنفيذ اتبع التعليمات:

الخطوة 1: افتح Facebook في متصفحك المفضل على جهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام Windows أو Mac، اضغط على صورة ملفك الشخصي من الشاشة الرئيسية في الزاوية اليمنى العليا.

الخطوة 2: من القائمة المنسدلة، اضغط على اسم ملفك الشخصي.

الخطوة 3: بمجرد وصولك إلى ملفك الشخصي، انتقل إلى قسم "حول".

الخطوة 4: انتقل إلى "جهة الاتصال والمعلومات الأساسية" من الجزء الأيمن.

الخطوة 5: قم بالتمرير لأسفل إلى قسم المعلومات الأساسية، واضغط على أيقونة الكرة الأرضية / الأشخاص بجوار تاريخ الميلاد.

الخطوة 6: في النافذة المنبثقة تحديد الجمهور، حدد أنا فقط لإخفائه تمامًا واضغط فوق حفظ.



كيف تخفي عيد ميلادك على تطبيق فيس بوك بالهاتف؟ كيف تخفي عيد ميلادك على تطبيق فيس بوك بالهاتف؟ تشبه خطوات حظر إعلان عيد ميلادك على تطبيق Facebook على الهاتف المحمول تلك الموجودة على سطح المكتب، علاوة على ذلك، حتى إذا لم يكن تطبيق Facebook مثبتًا لديك، فيمكنك اتباع الخطوات التالية باستخدام متصفح الهاتف المحمول:

الخطوة 1: قم بتشغيل تطبيق Facebook على جهاز Android أو iOS، اضغط على صورة ملفك الشخصي الموجودة على يسار شريط البحث.

الخطوة 2: بمجرد دخولك إلى ملفك الشخصي، قم بالتمرير لأسفل، وضمن قسم التفاصيل، اضغط فوق “عرض معلومات حولك”.

سيتم نقلك إلى قسم "حول" في ملفك الشخصي.

الخطوة 3: قم بالتمرير لأسفل إلى المعلومات الأساسية ثم اضغط فوق تحرير.

الخطوة 4: ضمن شاشة تحرير المعلومات الأساسية، اضغط فوق القائمة المنسدلة العامة/الأصدقاء بجوار تاريخ ميلادك للكشف عن قائمة الخصوصية.

الخطوة 5: من الجزء بأسفل، حدد أنا فقط، وأخيرًا، اضغط فوق حفظ في الزاوية اليمنى العليا لحفظ التغييرات.