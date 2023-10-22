تكنولوجيا: تسريبات تؤكد خطط سامسونج لدعم Galaxy Z Fold6 بتصميم أنحف

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت العملاق الكوري سامسونج في العمل على تطوير جيل جديد من هواتفها القابلة للطي، ولقد كشفت أحدث التسريبات عن خطط سامسونج لدعم Galaxy Z Fold6 بتصميم أنحف، أيضاً لن يتم تغيير إعدادات الكاميرة في الهاتف.

تتنافس الشركات المصنعة للهواتف الذكية القابلة للطي لتطوير هذه الفئة بأنحف وأخف تصميم وأيضاً بأفضل آلية لطي الشاشة.

وتعد شركة سامسونج من أكبر الشركات المنافسة في سوق الهواتف القابلة للطي، ومن جديد تخطط الشركة لإطلاق جيل أخر العام المقبل.

ولقد أوضحت أحدث التفاصيل التي نشرت عبر “Ice Universe” أن سامسونج تخطط لدعم هاتف Z Fold6 القادم بمستشعر GN3 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، وهو المستشعر ذاته المستخدم في هواتف Z Fold5 وZ Fold4.

أيضاً في الوقت الذي لا تحظى فيه إعدادات الكاميرة في Galaxy Z Fold6 بأي ترقية، تتجه سامسونج إلى التركيز على سماكة هذا الإصدار.

ولقد أكدت تفاصيل أخرى نشرت عبر “TheElec” على أن سامسونج تسعى للتفوق على الإصدارات المنافسة في الأسواق التي تتميز بحجم أنحف، لذا تهدف لتطوير Galaxy Z Fold6 بتصميم أنحف.

من جانب أخر كانت سامسونج قد أطلقت هاتف Galaxy Z Fold5 بتصميم مميز بسماكة 5.3مم عند فتح الشاشة، وسماكة 11.1مم عند غلق الشاشة بينما جاء هاتف Xiaomi Mix Fold 3 بسماكة 5.3مم عند فتح الشاشة، و10.9مم عند غلق الشاشة، لذا سيكون على سامسونج تطوير إصدارها القادم بتصميم أنحف للمنافسة في الأسواق.

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