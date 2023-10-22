تكنولوجيا: تفاصيل المواصفات الرئيسية لهاتف Xiaomi 14 Pro المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد العملاق الصيني شاومي لإطلاق جيل جديد من هواتفها المميزة قريباً للأسواق، ولقد رصدت صور حية اليوم لقائمة المواصفات الرئيسية لهاتف Xiaomi 14 Pro.

أوضحت الصورة المسربة تفاصيل المواصفات الرئيسية لهاتف Xiaomi 14 Pro الذي يظهر بنموذج رقم 23116PN5BC، حيث يتميز الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 المقرر إطلاقه رسمياً في 24 من أكتوبر، على أن يتم إطلاق سلسلة Xiaomi 14 بعد إطلاق المعالج.

أيضاً يأتي هاتف Xiaomi 14 Pro بميزة دعم معايير IP68 لمقاومة الماء والغبار، وهي نفس المعايير المميزة لإصدار الشركة السابق Xiaomi 13 Pro.

كما يدعم 14 Pro القادم تقنية Dolby Vision، وتقنية Dolby Atmos وأيضاً معايير Hi-Res للصوتيات اللاسلكية.

وفي إعدادات الكاميرة يضم Xiaomi 14 Pro مستشعر Sony IMX989 رئيسي بحجم 1 إنش، مع ترقية جديدة في عدسات “Leica Summilux”، لذا سيقدم الهاتف آداء أفضل في جودة الصور.

يذكر أن هاتف Xiaomi 14 Pro سيكون من إصدارات شاومي الأولى بنظام تشغيل HyperOS الذي يقدم للمرة الأولى خلال الحدث، ويجمع بين مميزات Android وXiaomi Vela، لذا نترقب الإعلان الرسمي المرتقب عن سلسلة Xiaomi 14 لمزيد من التفاصيل.

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