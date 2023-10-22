شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: مهمة ناسا جمعت ما لا يقل عن 70 جرامًا من مواد الكويكب بينو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعادت وكالة ناسا مؤخرًا أول عينة لها من أحد الكويكبات، حيث أسقطت مهمة OSIRIS-REx عينة من الكويكب بينو في صحراء يوتا، كان الهدف من المهمة هو جمع ما لا يقل عن 60 جرامًا من المواد، وكشفت وكالة ناسا أنه تمت إزالة إجمالي 70.3 جرامًا من جهاز أخذ العينات حتى الآن.

ولم يعرف الباحثون مسبقًا كمية المواد التي جمعوها، حيث لم يتمكنوا من إجراء المناورات المطلوبة مع المركبة الفضائية لإجراء تقدير الكتلة أثناء عبور العينة، وفضلوا عدم إجراء مناورات التسارع التي من شأنها أن تسمح لهم بقياس الكتلة بسبب مشكلة حدثت أثناء جمع العينات، ولمنع فقدان المزيد من العينات، تم تخزين بسرعة داخل المركبة الفضائية.

وعلى الرغم من أن التقديرات الأولية لكمية المادة الموجودة في العينة كانت تصل إلى مئات الجرامات، إلا أنه كان هناك قدر كبير من عدم اليقين في تلك التقديرات، ولكن حتى الكمية الحالية من المواد التي تم جمعها تعد كافية للباحثين للعمل عليها.

على سبيل المثال، تمكنت مهمة إعادة عينة الكويكب Hayabusa 2 اليابانية من جمع حوالي 5 جرامات، وهو ما كان الباحثون مشغولين بالعمل عليه منذ عام 2020، وفقا لما أوردته Digitartlends.

وأجرى العلماء تحليلاً سريعًا للوهلة الأولى للمواد التي كانت موجودة على السطح الخارجي لعلبة OSIRIS-REx، وقال أحد هؤلاء الباحثين، بيير هانيكور، لموقع Digital Trends إن مجموعته يمكن أن تعمل لسنوات حتى على جسيم صغير.

وفي هذا الإطار، سيتم تقاسم مكافأة مواد العينة بين مختبرات مختلفة في الولايات المتحدة وخارجها، حيث تذهب بعض العينات إلى وكالة الفضاء اليابانية JAXA، على سبيل المثال، مقابل بعض عينة Hayabusa 2 التي تمت مشاركتها مع وكالة ناسا.