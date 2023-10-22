تكنولوجيا: هواتف iPhone 16 وiPhone 16 Plus تحصل على ترقية في المعالج العام المقبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تسعى شركة ابل لتغيير إستراتيجتها العام المقبل في دعم الإصدارات الرئيسية من هواتف الأيفون بالإصدارات السابقة من الرقاقات، حيث تؤكد أحدث التقارير على أن هواتف iPhone 16 وiPhone 16 Plus تضم معالج A18 العام المقبل.

إستعرض المحلل “Jeff Pu” الخطط المتوقعة من ابل لسلسلة هواتف iPhone 16 في تقرير نشر مؤخراً، والذي أشير فيه إلى أن جميع إصدارات ابل تنطلق العام المقبل بمعالجات جديدة.

ولقد أوضح التقرير أن ابل تخطط لدعم هواتف iPhone 16 وiPhone 16 Plus العام المقبل برقاقة A18 الجديدة من الشركة، إلا أن إصدارات Pro تتميز أيضاً بإصدار أعلى من سلسلة معالجات ابل.

أيضاً تشير التسريبات إلى أن ابل تخطط لدعم هواتف iPhone 16 Pro، وiPhone 16 Pro Max برقاقة A18 Pro التي تأتي بمواصفات أعلى، على أن يرتكز كلا المعالجين على عملية تصنيع TSMC بدقة 3 نانومتر من الجيل الثاني.

يذكر أن ابل قدمت هواتف iPhone 15 وiPhone 15 Plus هذا العام بشريحة A16 Bionic، بينما انطلقت هواتف iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max برقاقة A17 Pro، حيث إتبعت ابل إستراتيجية دعم الإصدارات الرئيسية بالمعالجات السابقة لزيادة نسبة الإيرادات.

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