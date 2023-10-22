تكنولوجيا: هاتف Nubia Z50S ينطلق بمعدل تحديث 144Hz ومعالج Snapdragon 8 Gen 2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Nubia اليوم عن هاتف Nubia Z50S الذي ينطلق بمعدل تحديث 144Hz، ومعالج Snapdragon 8 Gen 2، وسعر 306 دولار.

يتميز هاتف Nubia Z50S بشاشة منحنية بحجم 6.67 إنش، ودقة عرض 2400 في 1080 بيكسل، بمعدل تحديث 144 Hz، بنسبة سطوع 1000 nit.

أيضاً يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2، ويأتي بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5X، وسعة تخزين 256 أو 512 جيجا بايت في سعة UFS 4.0.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يتميز Nubia Z50S بمستشعر رئيسي Sony IMX787 بدقة 64 ميجا بيكسل ببعد بؤري 35مم، مع مستشعر بدقة 50 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع بميزة التركيز التلقائي ودعم لقطات macro، وتأتي الكاميرة الأمامية بدقة 16 ميجا بيكسل بميزة التعرف على الوجه.

ويدعم Z50S الإتصال بشبكات 5G، وWiFi 6E، وNFC، وتقنية البلوتوث 5.3، كما ينطلق الهاتف بقدرة بطارية 5000 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 80W، كما يضم الهاتف محرك للإستجابة اللمسية بالإهتزازات، ومدخل 3.5مم للسماعات.

وينطلق هاتف Nubia Z50S باللون الأسود على أن يتوفر النموذج الرئيسي بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت بسعر 306 دولار.

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