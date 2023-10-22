تكنولوجيا: فتح الصندوق لجهاز Lenovo Xiaoxin Pad 2024 قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شاركت لينوفو مقطع فيديو قصير إستعرضت من خلاله فتح الصندوق للجهاز اللوحي المرتقب Lenovo Xiaoxin Pad 2024 المقرر إطلاقه قريباً في السوق الصيني.

تستعد شركة لينوفو لإطلاق جهاز Xiaoxin Pad 2024 اللوحي قريباً في السوف الصيني، ومن المتوقع أن ينطلق هذا الإصدار في وقت لاحق للأسواق العالمية بعلامة P التجارية.

ولقد شاركت لينوفو مقطع فيديو قصير يوضح الملامح المميزة لتصميم هذا الإصدار من خلال فتح الصندوق للجهاز اللوحي، والذي كشف أيضاً عن الألوان المقدمة من لينوفو والتي تشمل اثنان من الإختيارات هما الرمادي والبنفسجي.

ويتميز هذا الإصدار بتصميم نحيف بسماكة 7.1مم، ووزن خفيف 465 جرام مع تصميم معدني بالكامل، كما يضم الجهاز شاشة بحجم 11 إنش، تدعم معايير لحماية العين مع معدل تحديث مرتفع، وتجربة مرئية بأعلى جودة.

وتدعم هذه المميزات المستخدم في تعدد المهام على شاشة الجهاز اللوحي بسلاسة، كما تتكامل المميزات بتجربة صوتية غامرة من عدد 4 من المكبرات الصوتية.

أيضاً تقدم لينوفو جهاز Xiaoxin Pad 2024 برقاقة معالج Snapdragon 685 لآداء إنسيابي جيد، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR4x، وسعة تخزين 128 جيجا بايت في سعة UFS 2.2، كما يدعم الجهاز التخزين الخارجي عبر MicroSD.

أيضاً ينطلق Lenovo Xiaoxin Pad 2024 قريباً بواجهة ZUI 15، ويدعم الجهاز تقنية الشحن السريع بقدرة 20W، إلا أن التفاصيل لم تكشف عن مواصفات سعة البطارية لهذا الإصدار، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل.

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