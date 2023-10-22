تكنولوجيا: لينوفو تكشف عن جهاز العرض Lenovo Xiaoxin 100S بتكلفة منخفضة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت لينوفو عن جهاز العرض منخفض التكلفة Lenovo Xiaoxin 100S الذي يدعم 270 لومن CVIA ويتوفر بسعر 137 دولار.

يتميز جهاز العرض المنزلي Lenovo Xiaoxin 100S بإضاءة LED، وسطوع 900 لومن ANSI، كما يدعم الجهاز دقة 1080 بيكسل، أيضاً يدعم فك تشفير محتوى بدقة 4K، وHDR10.

ويتميز الجهاز بدعم تباين 2000:1، ونقل صورة 1.25، وبث صورة بحجم 150 إنش، كما يمكن لجهاز العرض Xiaoxin 100S.

أيضاً تدعم لينوفو هذا الإصدار بمجموعة من الأدوات تشمل ميزة التركيز التلقائي، وملاءمة الصورة مع حجم الشاشة، وتصحيح الإنحراف وتجنب العوائق.

وينطلق الجهاز بنظام تشغيل Android 9.0، مع معالج رباعي أنوية A53، وذاكرة 2+32 جيجا بايت، ويضم جهاز Lenovo Xiaoxin 100S منفذ HDMI 1.4 للإتصال بالأجهزة بسلاسة.

ويضم 2 من المكبرات الصوتية بقدرة 5W، كما يدعم الجهاز تقنية Wi-Fi 6، كما يتميز الجهاز بتصميم صغير الحجم بأبعاد 170.2 في 150 في 207.5 مم، ووزن 2.9 كجم، ومن المقرر أن يتوفر في السوق الصيني بدءاً من 11 من نوفمبر.

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