شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أبل تستعد لطرح جهاز قبل للطى العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث عن أن شركة أبل تعمل على منتج جديد من فئة الهواتف المحمولة القابلة للطي، ومع ذلك، فهو ليس هاتفًا تعمل عليه شركة آبل، ولكنه جهاز لوحي، وفقًا لموقع Digitimes.

ومن المقرر أن يبدأ إنتاج جهاز iPad القابل للطي بحلول نهاية العام المقبل، مما يمهد الطريق أمام جهاز iPhone قابل للطي، وسيكون جهاز iPad الجديد هو أول منتج قابل للطي من Apple، على عكس شركات التكنولوجيا الأخرى التي توفر بالفعل التنسيق للهواتف والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر الشخصية.

ويتشاور خبراء شركة Apple بشأن تصميمات اللوحات والمفصلات التي ستكون أكثر فعالية من حيث التكلفة وأسهل في الإنتاج الضخم، وبحسب ما ورد كانوا على اتصال مع Samsung Display وLG Display بشأن الحصول على شاشات قابلة للطى.

وتظل شركة أبل رائدة في الصناعة عندما يتعلق الأمر بالأجهزة اللوحية، لكن شحناتها انخفضت بنسبة 16.8 في المائة خلال العام الماضي - وإن كان ذلك لا يزال أفضل من تراجع السوق الإجمالي بنسبة 29.9 في المائة.

ويُنظر إلى خطط جهاز iPad القابل للطي على أنها محاولة للمساعدة في إيقاف هذه الشريحة، واقترح المحللون أن هاتف iPhone القابل للطي يمكن أن يكون احتمالًا لعام 2025 أو 2026،