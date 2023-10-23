شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تحتاج معرفته عن ميزة التكبير البصري بمعدل 5x بـ iPhone 15 Pro Max والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتميز iPhone 15 Pro Max من أبل بنظام عدسة رباعي المنشور قادر على تقريب بصري يصل إلى 5x، وهو تحسين مقارنة بالزوم 3x المتوفر في ‌iPhone 15 Pro‌ والجيل السابق من iPhone 14، وفقًا لموقع macrumors.

تتميز عدسة Telephoto الموجودة في iPhone 15 Pro Max بنظام تثبيت الكاميرا الأكثر تقدمًا من Apple حتى الآن، مع مزيج من تثبيت الصورة البصري ووحدة تحويل المستشعر ثلاثية الأبعاد للتركيز التلقائي.

عند التصوير مع تمكين 5x، تفتح العدسة المقربة لجهاز iPhone 15 Pro Max عند ƒ/2.8، مما يسمح بإدارة ممتازة للضوء، وفقًا لشركة Apple.

لاستخدام التكبير البصري بمعدل 5x في تطبيق الكاميرا الموجود، ما عليك سوى الضغط على الزر 5x الموجود أسفل عدسة الكاميرا، عند تمكين التكبير البصري بمقدار 5x، يمكنك أيضًا تمكين التكبير الرقمي حتى 25x عن طريق الضغط على عدسة الكاميرا، على الرغم من أن ضع في اعتبارك أن جودة الصورة تنخفض كلما قمت بالتكبير رقميًا.

يُحسب لشركة Apple أنها لم تميل أبدًا إلى التكبير الرقمي لأن الجودة رديئة، يوفر التقريب البصري صورة واضحة ونقية باستخدام أجهزة الكاميرا، ولكن التقريب الرقمي يستخدم تحسينات البرامج للاقتصاص.

التقريب البصري 5x هو ميزة خاصة بـ ‌iPhone 15 Pro‌ Max غير متوفرة في ‌iPhone 15 Pro‌، والتي تقتصر على تقريب بصري 3x، (يشاع أن شركة Apple تخطط لتوسيع نظام العدسات الرباعية ليشمل طرازي iPhone 16 Pro في العام المقبل).

تحتوي الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل على مستشعر أكبر يسمح بدخول المزيد من الضوء، ويمكن ضبطها على أطوال بؤرية 24 مم و28 مم و35 مم.