شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة البحث عن أغنية على اليوتيوب بمجرد التصفير أو "الدندنة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كم مرة استيقظت ولحنًا عالقًا في رأسك، ولا يمكنك تذكر كلمات الأغنية ولكن أيضًا لا يمكنك ترك اللحن حتى تعرف ما هي الأغنية؟ الخطوة المعتادة من البعض هي التوجه إلى Shazam، وغناء الأغنية، والأمل في أن يفهم الأغنية على الرغم من صوت المختلف الخاص بك، وبمجرد معرفتها تتوجه إلى تطبيق الموسيقى الذي تختاره - وعادة ما يكون يوتيوب هو الخيار الشائع.

ومع ذلك، يعتقد موقع يوتيوب أنه يجب أن تكون قادرًا على القيام بكل هذا مباشرةً من النظام الأساسي، مما يعني أنه لا مزيد من Shazam الشهير.

يحتوي يوتيوب على ميزة مضمنة في التطبيق تتيح لك تشغيل أي أغنية في هاتفك للبحث عنها على النظام الأساسي، يشبه هذا إلى حد كبير ميزة البحث السريع على بحث جوجل، هذه الميزة متاحة أيضًا على تطبيق جوجل ومساعده.

إليك طريقة عمل هذه الميزة بسيطة للغاية خطوة بخطوة الخطوة 1: توجه إلى تطبيق يوتيوب

الخطوة 2: اضغط على أيقونة البحث فى أعلى اليمين

الخطوة 3: ستلاحظ أيقونة الميكروفون بجوار شريط البحث، اضغط عليها.

(لكي تعمل ميزة البحث، سيتعين عليك منح حق الوصول إلى الميكروفون إلى يوتيوب، إذا لم تكن مرتاحًا لمنح هذا الوصول، يمكنك إما اختيار أن يستخدم يوتيوب الميكروفون الخاص بك عبر الإنترنت أثناء استخدام التطبيق، أو يمكنك تعطيلها مباشرة بعد استخدام الميزة.

الخطوة 4: عندما تنقر على الميكروفون، يمكنك الهمهمة أو الغناء أو حتى إطلاق صفير لحن الأغنية.

الخطوة 5: سيعرض لك يوتيوب النتائج التي توقعها، إذا خمنت ذلك بشكل صحيح، وهو ما يحدث في الغالب، فإنك تنقر عليه، وإلا فإنك تنقر على الميكروفون مرة أخرى وتدندن مرة أخرى.

قد لا يتمكن جميع مستخدمي يوتيوب من رؤية هذه الميزة، يبدو أن هذا طرح تدريجي لعدد قليل فقط من مستخدمي يوتيوب على نظام أندرويد (معظمهم موجودون في الإصدار التجريبي من التطبيق). وحتى لا توجد معلومات حول متى ستكون الميزة متاحة لمستخدمي يوتيوب على نظام التشغيل iOS.