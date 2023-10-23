شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة استخدام ميزة "التعرف على المحادثة" من Apple على سماعات AirPods Pro والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم تكن الدردشة مع شخص ما أثناء استخدام سماعات AirPods Pro أمرًا صعبًا على الإطلاق، فكل ما يتطلبه الأمر هو الضغط السريع مع الاستمرار لتنشيط وضع الشفافية، ومن ثم يصبح من السهل سماع أي شخص في محيطك.

ولكن الآن تأخذ Apple الأمور خطوة إلى الأمام، حيث طرحت الشركة ميزة جديدة تسمى "التوعية بالمحادثة" على الجيل الثاني من AirPods Pro.

وعند تمكين هذا الإعداد، ستكتشف سماعات الأذن متى بدأت التحدث، وبمجرد القيام بذلك، سيتم خفض مستوى صوت الموسيقى تلقائيًا، وستعمل AirPods Pro على "تحسين الأصوات أمامك مع تقليل الضوضاء الإضافية في الخلفية"، وفقًا لشركة Apple .

كما سيتم خفض مستوى صوت الموسيقى بذكاء، ولكن إذا كنت تستمع إلى شيء مثل البودكاست، فسوف يتوقف مؤقتًا بالكامل بعد بضع ثوانٍ حتى لا تفوت أي لحظات رئيسية.

ويختلف هذا قليلًا عن استخدام "وضع الشفافية العادي" لأنه يسمح بمرور جميع الضوضاء المحيطة، ومن خلال الوعي بالمحادثة، يبدو أن شركة Apple تركز على ترددات صوتية معينة وتحاول تقليل عوامل التشتيت الأخرى.

وبعد التوقف عن التحدث، سيعود الصوت عبر سماعات الأذن إلى مستوى الصوت الطبيعي، وإذا قمت بتشغيل وضع إلغاء الضوضاء، فسوف يتلاشى محيطك في غضون ثوانٍ قليلة.

كيفية استخدام الوعي بالمحادثة

• مع اقتران الجيل الثاني من AirPods Pro بجهاز iPhone، افتح الإعدادات وانقر على قسم AirPods أعلى وضع الطائرة.

• قم بالتمرير لأسفل بعد خيارات إلغاء الضوضاء وعناصر التحكم في المكالمات حتى تصل إلى الصوت .

• هنا، سترى مفاتيح تبديل لمستوى الصوت المخصص، وميزة AirPods Pro جديدة أخرى، إلى جانب الوعي بالمحادثة وتقليل الصوت العالي.

• اقلب إعداد "التوعية بالمحادثة" إلى وضع التشغيل، بعد ذلك، سيبدأ جهاز AirPods Pro الخاص بك في تنشيط الوضع عندما تتحدث بصوت عالٍ.

وبدلاً من ذلك، يمكنك تمكين ميزة "التوعية بالمحادثة" من خلال "مركز التحكم". لقد وجدت أن هذا أسرع من مسار قائمة الإعدادات.

• اسحب لأسفل من أعلى يمين جهاز iPhone الخاص بك لفتح مركز التحكم.

• اضغط لفترة طويلة على شريط الصوت.

• هنا، سترى اختصارات لأوضاع الصوت والتوعية بالمحادثة والصوت المكاني.

• قم بتشغيل أو إيقاف تشغيل الوعي بالمحادثة، حسب تفضيلاتك.