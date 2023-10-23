شكرا لقرائتكم خبر عن 11% نموًا في حجم الإنفاق على البرمجيات في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتجه قطاع التقنية بالمملكة إلى النمو مدفوعًا بالإنفاق على البرمجيات، إذ تصل نسبة النمو السنوي المركب لسوق البرمجيات إلى 11%، إذ سجلت السوق المحلية لتطوير ونشر التطبيقات خلال العام الحاليّ وصولها إلى 651 مليون دولار.

فيما بلغت سوق التطبيقات إلى 1.114 مليون دولار، أما برامج البنية التحتية للأنظمة فبلغت 817 مليون دولار.

8 أضعاف

وأوضح نائب الرئيس للمجموعة والمدير الإقليمي لشركة IDC جيوتي لالشناداني، خلال عرضه في منتدى التقنية الرقمية 2023، الذي تنظمه هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، أن عصر التحول الرقمي الذي تشهده المملكة أدى إلى زيادة المؤسسات والإنفاق على التقنية الرقمية بمقدار 8 أضعاف في عام 2023، ما سيقودهم للتميز التشغيلي والتنافسي، وتحقيق النمو طويل المدى.

وأوضح أنه بحلول عام 2026، سيجري توليد 40% من إجمالي إيرادات المنظمات العالمية من خلال المنتجات والخدمات والخبرات الرقمية، كما أنه بحلول عام 2025 ستنشر المؤسسات الكبيرة بمعدل 7 من 10، التعديلات والتحسينات التي تُجرى على البرمجيات إلى بيئة الإنتاج يوميًا.

وأكد أن التطبيقات الحديثة يواجه مطوروها تحديات تتعلق بالحماية والأمان وتعزيز المهارات وتعقيدات النظام، محددًا أولويات ابتكار البرمجيات الحالية في سرعة تطويرها وتسليمها، وتحسين الأدوات والمنصات والبنية التحتية، والالتزام بمعايير الجودة.

دفع سرعة المطورين

وأشار لالشناداني، إلى أن المجالات التقنية التي تقود الاستثمار لعام 2023 لمبتكري البرمجيات ترتبط بدفع سرعة المطورين في طرح الأدوات البرمجية، وأتمتة الاختبارات واتباع المنهجية الرشيقة في إدارة محفظ المشاريع والتطوير بمساعدة الذكاء الاصطناعي.

ويُعد منتدى التقنية الرقمية حدثًا سنويًا يستعرض المستجدات التقنية وفرصه وممكناته المحلية والعالمية، وناقش هذا العام من خلال 5 جلسات حوارية و3 عروض تقديمية تمكين سوق البرمجيات، وأثرها في تنمية الاقتصاد، وفرص ومستقبل البرمجيات محليا وعالميا، بمشاركة نخبة من المتخصصين والخبراء المحليين والعالميين.