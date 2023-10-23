شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Xbox وPlayStation يتنافسان فى The Sphere.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنفقت شركتا مايكروسوفت وسوني آلاف الدولارات هذا الأسبوع على الحملات التسويقية في عرض The Sphere في لاس فيجاس، حيث تعد The Sphere أكبر مبنى دائري في العالم قادر على أن يتشكل على هيئة عين أو كرة سلة، وتبلغ قيمته 2.3 مليار دولار.

وقد أضاءت Microsoft The Sphere بحملتها التسويقية الجديدة لـ Xbox، وبعد يوم واحد فقط اختارت سوني The Sphere لعرض Spider-Man 2.

وربما تكون الشركتان قد دفعتا ما يصل إلى 450 ألف دولار لعرض حملاتهما على The Sphere، بعد تسرب أسعار المواقع الإبداعية في مكان الجذب في وقت سابق من هذا الشهر، وفقا لتقرير theverge.

وعملت Microsoft مع BCN Visuals لإنشاء عملية استحواذها على Xbox Sphere ، مع لوحة إعلانية ثلاثية الأبعاد مشوهة بالكامل معروضة والتي كانت مشابهة لعمليات الاستحواذ التي رأيناها في Times Square في الماضي.

وشهدت النتيجة خروج وحدات تحكم Xbox ثلاثية الأبعاد من The Sphere، كجزء من حملة تسويق Xbox الجديدة من Microsoft لقضاء العطلات.

وأنشأت Microsoft أيضًا مقطعًا دعائيًا مباشرًا تم بثه على برنامج Thursday Night Football وسيتم عرضه عالميًا خلال العطلات.