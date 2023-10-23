شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تترك فيديو أو رسالة صوتية لشخص لم يُجِب على FaceTime؟.. اعرف الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في iOS 17، عندما تتصل بـ ‌FaceTime‌ شخص ما ولا يتمكن من الرد، يمكنك ترك رسالة فيديو أو صوتية اعتمادًا على طريقة الاتصال التي استخدمتها، إذا كنت تستخدم فيديو ‌‌FaceTime‌‌، فيمكنك ترك رسالة فيديو، وإذا كنت تستخدم صوت ‌‌‌FaceTime‌‌، فيمكنك ترك رسالة صوتية، بعد مكالمة لم يتم الرد عليها، سترى خيار "تسجيل الفيديو"، والذي سيسمح لك بإنشاء رسالة، بعد أن قمت بتسجيل مقطع فيديو، سترى معاينة للفيديو الخاص بك، وخيار إعادة التسجيل إذا لم يكن الأمر جيدًا.

‌iOS 17‌

إليك كيفية ترك رسالة ‌FaceTime‌على الأجهزة التي تعمل بنظام، باستخدام مكالمة فيديو لم يتم الرد عليها :

1- في ‌FaceTime‌، اختر شخصًا من جهات الاتصال الخاصة بك لإجراء مكالمة فيديو.

2- إذا لم يجيبوا، اضغط فوق تسجيل الفيديو. بعد ذلك، اضغط على زر التسجيل لتسجيل رسالتك، ثم اضغط على زر الإيقاف عند الانتهاء.

3- اضغط على تشغيل لعرض الرسالة المسجلة، إذا كنت راضيًا عن ذلك، فانقر فوق الزر "إرسال"، وإلا فانقر فوق "إلغاء".

4- بمجرد إرسال رسالة الفيديو، تكون في سجل المكالمات الفائتة ‌‌FaceTime‌‌، حيث يمكن للشخص مشاهدة الفيديو ومعاودة الاتصال بك.

لاحظ أن هناك خيارًا يتيح للأشخاص حفظ رسائل الفيديو في ألبوم الكاميرا الخاص بهم، لذا ضع ذلك في الاعتبار عند إرسال مقطع فيديو إلى شخص ما.