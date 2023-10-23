شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تنظيف مكبرات الصوت للحفاظ على مظهرها وصوتها الرائع فى 3 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفر مكبرات الصوت الكثير من المميزات، لكن في بعض الأحيان قد تعانى من الاتساخ، وهو ما قد يؤثر على صوتها وجودتها.

وسواء أكان ذلك مجموعة من مكبرات الصوت البرجية، أو أرفف الكتب ، أو حتى بعض مكبرات الصوت التي تعمل بتقنية Bluetooth، فإن تنظيف مكبرات الصوت الخاصة بك من حين لآخر يعد طريقة رائعة لضمان مظهرها وصوتها الرائع لسنوات قادمة.

وهو أمر سهل نسبيًا باستخدام بعض الأدوات الشائعة التي قد تكون في متناول يدك بالفعل، وفيما يلي كيفية تنظيف مكبرات الصوت الخاصة بك.

مع الصيانة الدورية، لن تحتاج إلى أي شيء أكثر من قطعة قماش مبللة من الألياف الدقيقة أو حتى بعض الخرق القطنية النظيفة لإزالة الغبار عن خزائن مكبر الصوت.

كيفية تنظيف مكبرات الصوت الخطوة 1: أولاً، ستحتاج إلى قطعتي قماش من الألياف الدقيقة خالية من الوبر . خذ الأول ورطبه ببعض الماء الفاتر. تأكد من دقها بحيث تكون رطبة قليلًا وليست مبللة. بالنسبة للخزائن الخشبية، إذا كان لديك منظف خشب آمن أو مناديل تنظيف مبلة لينعم ، فيمكنك إضافته إلى القماش (تأكد من مراجعة توصية الشركة المصنعة بشأن ما هو آمن أولاً).

الخطوة 2: قم بالتحرك حول مكبر الصوت، وامسح في نفس اتجاه حبيبات الخشب، إذا كان من الخشب.

الخطوة 3: الآن أمسك بقطعة القماش الثانية الجافة المصنوعة من الألياف الدقيقة ثم مررها فوق خزانة السماعات مرة أخرى لالتقاط أي رطوبة متبقية ، وسوف تجذب قطعة القماش المصنوعة من الألياف الدقيقة أيضًا أي وبر سائب.