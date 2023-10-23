شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 مميزات جديدة من إنستجرام يمكنك تجربتها الآن.. اعرف أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم تطبيق إنستجرام المملوك لـ Meta ميزات جديدة لجذب الجيل "Z" وسيبدأ إنستجرام في اختبار الميزات الجديدة قريبًا وقد يطلقها خلال الأشهر المقبلة، وفقًا لموقع gadgets360.

ستتضمن الميزات الإبداعية الجديدة تذكيرات لأعياد الميلاد وملاحظات صوتية وملاحظات فيديو من خلال صور شخصية وقوائم متعددة للقصص، ووفقًا للشركة، فإن هذه الميزات ستساعد الجيل الجديد على التعبير عن إبداعاتهم في التطبيق ومشاركة المحتوى بسهولة أكبر.

وكشفت الشركة عن ميزات إنستجرام الجديدة في حدث Meta في دلهي، التي تستهدف الجيل Z بشكل خاص.

ميزات جديدة على إنستجرام: ميزة عيد ميلاد

يتيح إنستجرام بالفعل للمستخدمين الاحتفال بأعياد ميلاد أحبائهم، ومع الميزة الجديدة، سيسمح التطبيق أيضًا للمستخدمين بمساعدة أصدقائهم على تذكر أعياد ميلادهم، حيث يمكنهم القيام بذلك عن طريق إضافة صور أو تأثيرات جديدة مثل قصاصات الورق إلى صورة ملفهم الشخصي.

إضافة الملاحظات

يسهل انستجرام أيضًا على المستخدمين إضافة الملاحظات، يمكن أن تكون إما ملاحظة صوتية أو ملاحظة فيديو ذاتية، وقد اكتسبت الملاحظات شعبية كبيرة على التطبيق، مما أتاح للمستخدمين مشاركة التحديثات مع بعضهم البعض بطريقة سريعة، وهي متاحة في قسم الرسائل المباشرة أعلى الرسائل، وستتيح ميزة الملاحظات الصوتية الجديدة للمستخدمين إجراء تسجيل صوتي كملاحظة، بينما ستسهل ميزة Selfie Video Notes تسجيل مقطع فيديو قصير كملاحظة لمدة 24 ساعة.

القوائم المتعددة

وفي الوقت نفسه، يوصف التطبيق بالقوائم المتعددة في القصص باعتبارها الميزة الأكثر انتظارًا، حتى الآن، كان المستخدمون قادرين على إنشاء قائمة بأصدقائهم المقربين الذين أرادوا اختيار القصص معهم، ومع ذلك، يمكن للمستخدمين الآن إنشاء قوائم متعددة في القصص، مثل قائمة لأصدقائهم في الجامعة، وأخرى لرفاقهم في المكتب، وما إلى ذلك، إن إنشاء قوائم متعددة سيسمح للمستخدمين بفصل اختيار الأشخاص الذين يمكنهم عرض أي قصة معينة.

بدأ إنستجرام فى السماح لبعض المستخدمين بإنشاء استطلاعات رأي في التعليقات على منشوراتهم، ما يمنح منشئي المحتوى طريقة أخرى للاستفادة من المحتوى الخاص بهم لمزيد من التفاعل.

استطلاعات الرأي

وأعلن آدم موسيري، رئيس إنستجرام، عن الاختبار لقناة البث الخاصة به، مشيراً إلى أنه يمكن إضافة استطلاعات الرأي إلى التعليقات على كل من منشورات الموجز العادية وReels، إنه مجرد اختبار صغير في الوقت الحالي، لكن الرئيس التنفيذي لشركة Meta، مارك زوكربيرج، قال في تحديثه الخاص إنه سيتم "طرحه للجميع قريبًا"، وفقا لتقرير انجادجيت.

إذا كنت لا ترغب في نشر تحديث سريع لقصصك، فهناك مكان جديد للقيام بذلك، حيث أعطى يوكي مثالاً على أنه إذا كان شخص ما يتسكع مع أصدقائه، فيمكنه تسجيل ومشاركة مذكرة صوتية قصيرة مدتها 15 ثانية ليراها الأصدقاء، مصحوبة بفيديو سيلفي.