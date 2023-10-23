شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يمكنك دمج ملفات PDF بطريقة سهلة في 6 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد ملفات PDF واحدة من أبرز تنسيقات الملفات التى يعتمد عليها المستخدمون حول العالم، لكن في بعض الأحيان يحتاج البعض منا إلى تعديل أو دمج هذه الملفات، كما أنها قد تشكل تحديًا كبيرًا عند العمل مع أنظمة تشغيل مختلفة.

وسواء كنت من مستخدمي Mac أو Windows، فقد قمنا بتقسيم خطوات دمج ملفات PDF الخاصة بك، وفقا لتقرير ديجيتال تريند، وإليك كيفية القيام بذلك باستخدام أي جهاز كمبيوتر لديك:

الخطوة 1: قم بتنزيل تطبيق PDFgear، قم بتثبيت التطبيق.

الخطوة 2: بمجرد تثبيته، افتح PDFgear ستظهر لك بعد ذلك شاشة القائمة الرئيسية التي تعرض جميع أدوات تحرير PDF الخاصة بـ PDFgear.

الخطوة 3: ثم حدد زر دمج PDF ثم في شاشة دمج PDF التي تظهر، حدد إضافة ملفات .

الخطوة 4: اختر ملفات PDF التي تريد دمجها ثم حدد فتح .

الخطوة 5: بمجرد ظهور الملفات المحددة في تطبيق PDFgear، ابحث عن مربع النص اسم ملف الإخراج ، في مربع النص هذا، قم بتحرير اسم ملف PDF الذي سيتم دمجه قريبًا إلى ما تريد.

الخطوة 6: ثم حدد زر الدمج الأحمر .

بمجرد اكتمال دمج ملفات PDF المحددة، سيظهر لك تلقائيًا موقع ملف PDF الجديد ، من هنا يمكنك فتح وعرض ملف PDF المدمج حديثًا.