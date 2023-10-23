شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل توفر قريبًا ميزات الذكاء الاصطناعي لأجهزة آيفون وآيباد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في حين يبدو أن شركات مثل جوجل ومايكروسوفت قد تبنت الذكاء الاصطناعي بالكامل، فقد حافظت شركة أبل على مسافة بعيدة عن التكنولوجيا، أو على الأقل لم تستخدم الكلمة في عروضها التقديمية.

ولكن وفقًا للتقارير، تخطط شركة آبل لتطوير ميزات لمجموعة كاملة من الأجهزة، والتي قد تشمل آيفون وآيباد وغيرها.

قد لا يكون هذا شيئًا جديدًا في حد ذاته، حيث قال الرئيس التنفيذي لشركة آبل تيم كوك، إن الشركة تستخدم نماذج الآلات في Siri التي تعمل على تشغيل الميزات الذكية في آيفون وآيباد وماك بوك وغيرها. أحد إصدارات الذكاء الاصطناعي الجديرة بالملاحظة من آبل هو نظام التصحيح التلقائي المحسّن في iOS 17.

وفقًا لمحلل آبل الشهير مارك جورمان من بلومبرج، فوجئ المسؤولون التنفيذيون في شركة أبل بطفرة الذكاء الاصطناعي المفاجئة "وكانوا يتدافعون منذ أواخر العام الماضي للتعويض عن الوقت الضائع".

ونقل جورمان عن شخص مطلع على الأمر قوله: "هناك الكثير من القلق بشأن هذا الأمر ويعتبر خطأً كبيرًا جدًا داخليًا".

زعمت التقارير بالفعل أن شركة آبل قامت ببناء نموذج لغوي كبير خاص بها يسمى Ajax وطرحت برنامج دردشة يسمى "Apple GPT" داخل الشركة لاختبار وظائفه.

ستنظر شركة آبل فيما إذا كانت التكنولوجيا التي طورتها تتساوى مع المنافسة وكيف ستدمجها في منتجاتها.

ويزعم جورمان أيضًا أن نائبي رئيس شركة أبل المسؤولين عن الذكاء الاصطناعي وهندسة البرمجيات، جون جياناندريا وكريج فيديريجي، يقودان هذه الجهود. لديهم أيضًا إيدي كيو، رئيس الخدمات، في فريقهم والذي هو في طريقه لإنفاق حوالي مليار دولار سنويًا على تطوير التكنولوجيا.

يأتي ذلك في حين لم يحدد "جورمان"، أي جهاز أو أجهزة محددة ستحصل على الذكاء الاصطناعي التوليدي، لكنه يتحدث عن نسخة أكثر ذكاءً من Siri يتم دمجها في جميع منتجات آبل تقريبًا، ويمكن استنتاج أن المنتجات قد تشمل أجهزة آيفون وآيباد وماك بوك وغيرها.

يُشار إلى كل من جياناندريا وفيديريجي على أنهما "الراعيان التنفيذيان" للدفعة التوليدية للذكاء الاصطناعي. وبينما يُقال إن جياناندريا يبحث في تطوير التكنولوجيا الأساسية لنظام جديد للذكاء الاصطناعي، فإن فريقه يعمل على سيري بطريقة ستنفذه بعمق.

وزعم التقرير أيضًا أن هذه النسخة الأكثر ذكاءً من Siri قد تكون جاهزة في أقرب وقت من العام المقبل، ومع ذلك فإن المخاوف بشأن التكنولوجيا قد تعني أن الأمر قد يستغرق وقتًا أطول حتى يتم دمج ميزات الذكاء الاصطناعي من آبل عبر خط إنتاجها.

يعمل فيديريجي مع مجموعة هندسة برمجيات تعمل على إضافة الذكاء الاصطناعي إلى الإصدار التالي من iOS.

ويدعي جورمان أن فرق هندسة البرمجيات في أبل تتطلع أيضًا إلى دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في أدوات التطوير مثل Xcode، وسيساعد ذلك المطورين على كتابة تطبيقات جديدة بسرعة أكبر.

يسعى إيدي كيو لإضافة تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك آبل ميوزيك لقوائم التشغيل التي يتم إنشاؤها تلقائيًا (على غرار سبوتيفاي)، بالإضافة إلى تطبيقات الإنتاجية الخاصة بالشركة.