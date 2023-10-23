تكنولوجيا: جهاز Xiaomi Mini PC 2023 متوفر عالميًا بأحدث معالج من Intel ومنافذ Thunderbolt 4

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة Minixpc في بيع جهاز Xiaomi Mini Host 2023، وهو تحديث Raptor Lake-P لجهاز حاسب صغير قدمته في ديسمبر 2022.

وبالتالي، يحتوي أحدث جهاز حاسب صغير من شاومي على منافذ أكثر من أجهزة الحواسب المحمولة القوية المماثلة، بما في ذلك منفذ USB Type-T المثبت في الأمام.

وفقًا لقاعدة بيانات NoteBook Check، يتفوق معالج Core i5-1340P على الاصدار السابق بنسبة 5%، على الرغم من كونه جزءًا من الجيل الأحدث.

ومع ذلك، تعمل وحدة المعالجة المركزية (CPU) ووحدة معالجة الرسومات (GPU) المعتدلة على زيادة سرعة الساعة وانخفاض ذاكرة التخزين المؤقت L2 بمقدار 1 ميجابايت مما يؤكد سبب تقديم Core i5-1340P وCore i5-1240P أداءً مشابهًا.

حاليًا، تبيع Minixpc جهاز Xiaomi Mini Host 2023 المزود بذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 16 جيجابايت ومحرك أقراص SSD بسعة 512 جيجابايت مقابل 699.99 دولارًا أمريكيًا.

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